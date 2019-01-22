Президентські вибори 2019: де громадяни України можуть проголосувати за кордоном

На майбутніх президентських виборах, які пройдуть 31 березня, громадяни України зможуть проголосувати на 201 виборчій дільниці у щонайменше 72 країнах світу.

Про це повідомило МЗС України у відповідь на запит журналістів 24 каналу.

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Як зауважили у відомстві, станом на січень 2019 року, існує 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі у 72 країнах світу.

Крім того, ще 99 закордонних виборчих дільниць було утворено при посольствах і консульствах України, а 3 дільниці – за поданням Міноборони при військових частинах, дислокованих за межами України, а саме у Демократичній Республіці Конго (2 дільниці) та у Косово.

У міністерстві додають, що у 2018 році у зв’язку із початком роботи нових диппредставництві України було утворено 3 нові закордонні виборчі дільниці – у Чилі при Відділенні Посольства України в Аргентині (функції Посольства України в Чилі виконує Посольство України в Аргентині), при Генконсульстві України в Едмонтоні (Канада) та при Консульстві України у Анталії (Туреччина).

Як наголосили у МЗС, у США, Німеччині, Великобританії та Польщі виборчі дільниці утворено при всіх посольствах і генконсульствах. Вони діють на постійній основі

Зокрема, на території США утворено 4 закордонні виборчі дільниці: при Посольстві України та при генеральних консульствах України у Нью-Йорку, Сан-Франциско та Чикаго.

Де громадяни України можуть проголосувати у США Номер дільниці Межі дільниці Адреса для голосування та дільничної виборчої комісії 900089 Сполучені Штати Америки (Округ Колумбія, штати: Алабама, Аляска, Арканзас, Вірджинія, Делавер, Джорджія, Західна Вірджинія, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Кароліна, Теннессі, Техас, Флорида), Антигуа та Барбуда Приміщення Посольства України у США, 20007, Округ Колумбія, Вашингтон, Північний Захід, вулиця М, будинок №3350 900090 Сполучені Штати Америки (штати: Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Пенсільванія, Род-Айленд) Приміщення Генерального консульства України у Нью-Йорку, 10017, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, вулиця Іст 49, будинок №240 900091 Сполучені Штати Америки (штати: Айдахо, Арізона, Вайомінг, Вашингтон, Гаваї, Каліфорнія, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта) Приміщення Генерального консульства України у Сан-Франциско, 530 Буш Стріт, офіс 402, Сан-Франциско, Каліфорнія, 94108 900092 Сполучені Штати Америки (штати: Айова, Вісконсин, Іллінойс, Індіана, Канзас, Міннесота, Мічиган, Небраска, Південна Дакота, Північна Дакота) Приміщення Генерального консульства України в Чикаго, 60611, штат Іллінойс, Чикаго, вулиця Іст Хюрон, будинок № 10

У Німеччини утворено 5 закордонних виборчих дільниць, а саме при Посольстві України та генконсульствах у Гамбурзі, Дюссельдорфі, Мюнхені та Франкфурті-на-Майні.

Де громадяни України можуть проголосувати у Німеччині Номер дільниці Межі дільниці Адреса приміщення для голосування та дільничної виборчої комісії 900059 Федеральні землі: Тюрінгія, Саксонія, Саксонія-Анхальт, Бранденбург, Мекленбург-Передня Померанія, Берлін Приміщення Посольства України у Федеративній Республіці Німеччина, 10117, Берлін, Альбрехтштрассе, 26 900061 Федеральні землі: Бремен, Гамбург, Нижня Саксонія, Шлезвіг-Гольштейн Приміщення Генерального консульства України у Гамбурзі, 22087, Мундсбургер Дамм, 1 900062 Федеральні землі: Баварія та Баден-Вюртемберг Приміщення Генерального консульства України у Мюнхені, 80336, Лєссінгштрассе, 14 900063 Федеральні землі: Рейнланд-Пфальц, Саар, Гессен Приміщення Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, 60313, Фільбелер Штрассе, 29 900122 Федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія Приміщення Генерального консульства України у Дюссельдорфі, 40210, Іммерманнштрасе, 50

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У Великій Британії громадяни України зможуть проголосувати на 2 закордонних виборчих дільницях: при Посольстві у Сполученому Королівстві та при Консульстві в Единбурзі.

Де громадяни України зможуть проголосувати у Великій Британії Номер дільниці Межі дільниці Адреса приміщення для голосування та дільничної виборчої комісії 900013 Графства Англії, Князівство Уельс Приміщення Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, 60 Холланд Парк, Лондон, Даблю11 3 СДжей 900014 Шотландія та Північна Ірландія Приміщення Консульства України в Единбурзі, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Шотландія, Единбург, 8 Віндзор Стріт, ІЕйч7 5ДжейАр

Щодо Польщі, то тут утворено 4 закордонні виборчі дільниці: при посольстві та при генконсульствах у Кракові та Любліні, а також при консульстві у Гданську.

Де громадяни України зможуть проголосувати у Польщі Номер дільниці Межі дільниці Адреса приміщення для голосування та дільничної виборчої комісії 900069 Воєводства: Мазовецьке, Лодзьке, Вєлькопольське, Любуське Приміщення Посольства України у Республіці Польща, алея Шуха,7, 00-580, Варшава 900070 Воєводства: Західнопоморське, Поморське, Куявсько-Поморське, Варміньсько-Мазурське Приміщення Консульства України у Гданську, вулиця Бернарда Хшановскєго, 60-а, 80-278 900071 Воєводства: Нижньосілезьке, Сілезьке, Опольське, Свєнтокшиське, Малопольське Приміщення Генерального консульства України у Кракові, вулиця Беліни Пражмовськєго, 4, 31-066 900072 Воєводства: Люблінське, Підляське, Підкарпатське Приміщення Генерального консульства України у Любліні, вулиця 3 Мая, 14, 20-078

Нагадаємо, вибори Президента України відбудуться 31 березня – цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.



Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%.





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вибори президента україни 2019: матеріали 24 каналу