Президентские выборы 2019: где граждане Украины могут проголосовать за границей

На предстоящих президентских выборах, которые пройдут 31 марта, граждане Украины смогут проголосовать на 201 избирательном участке по меньшей мере в 72 странах мира.

Об этом сообщил МИД Украины в ответ на запрос журналистов 24 канала.

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Как отметили в ведомстве, по состоянию на январь 2019 года, существует 102 заграничных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира.

Кроме того, еще 99 заграничных избирательных участков созданы при посольствах и консульствах Украины, а 3 участка – по представлению Минобороны при военных частях, дислоцированных за пределами Украины, а именно в Демократической Республике Конго (2 участка) и в Косово.

В министерстве добавляют, что в 2018 году в связи с началом работы новых диппредставительстве Украины были созданы 3 новых зарубежных избирательных участка – в Чили при Отделении Посольства Украины в Аргентине (функции Посольства Украины в Чили выполняет Посольство Украины в Аргентине), при Генконсульстве Украины в Эдмонтоне (Канада) и при Консульстве Украины в Анталии (Турция).

Как отметили в МИД, в США, Германии, Великобритании и Польше избирательные участки созданы при всех посольствах и генконсульствах. Они действуют на постоянной основе.

В частности, на территории США созданы 4 зарубежных избирательных участка при Посольстве Украины и генеральных консульствах Украины в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.

Где граждане Украины могут проголосовать в США Номер участка Границы участка Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии 900089 Соединенные Штаты Америки, Округ Колумбия, штаты: Алабама, Аляска, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Западная Вирджиния, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахома, Южная Каролина, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида), Антигуа и Барбуда Помещение Посольства Украины в США, 20007, Округ Колумбия, Вашингтон, Северо-Запад, улица М, дом №3350 900090 Соединенные Штаты Америки (штаты: Вермонт, Коннектикут, Массачусетс, Мейн, Нью-Хемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Род-Айленд) Помещение Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, 10017, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, улица Ист 49, дом №240 900091 Соединенные Штаты Америки (штаты: Айдахо, Аризона, Вайоминг, Вашингтон, Гавайи, Калифорния, Колорадо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Орегон, Юта) Помещение Генерального консульства Украины в Сан-Франциско, 530 Буш Стрит, офис 402, Сан-Франциско, Калифорния, 94108 900092 Соединенные Штаты Америки (штаты: Айова, Висконсин, Иллинойс, Индиана, Канзас, Миннесота, Мичиган, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота) Помещение Генерального консульства Украины в Чикаго 60611, штат Иллинойс, Чикаго, улица Ист Хюрон, дом № 10

В Германии образованы 5 избирательных участков, а именно при Посольстве Украины и генконсульствах в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Где граждане Украины могут проголосовать в Германии Номер дільниці Границы участка Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии 900059 Федеральные земли: Тюрингия, Саксония, Саксония-Анхальт, Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин Помещение Посольства Украины в Федеративной Республике Германия, 10117, Берлин, Альбрехтштрассе, 26 900061 Федеральные земли: Бремен, Гамбург, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн Помещение Генерального консульства Украины в Гамбурге, 22087, Мундсбургер Дамм, 1 900062 Федеральные земли: Бавария и Баден-Вюртемберг Помещение Генерального консульства Украины в Мюнхене, 80336, Лессингштрассе, 14 900063 Федеральные земли: Рейнланд-Пфальц, Саар, Гессен Помещение Генерального консульства Украины во Франкфурте-на-Майне, 60313, Фильбелер Штрассе, 29 900122 Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Помещение Генерального консульства Украины в Дюссельдорфе, 40210, Иммерманнштрасе, 50

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В Великобритании граждане Украины смогут проголосовать на 2 зарубежных избирательных участках: при Посольстве в Соединенном Королевстве и при Консульстве в Эдинбурге.

Где граждане Украины могут проголосовать в Великобритании Номер участка Границы участка Адрес помещения для голосования и участковой избирательной комиссии 900013 Графства Англии, Княжество Уэльс Помещение Посольства Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 60 Холланд Парк, Лондон, Даблю11 3 СДжей 900014 Шотландия и Северная Ирландия Помещение Консульства Украины в Эдинбурге, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Шотландия, Эдинбург, Виндзор 8 Стрит, ІЕйч7 5ДжейАр

Что касается Польши, то здесь созданы 4 зарубежных избирательных участка: при Посольстве и генконсульствах в Кракове и Люблине, а также при консульстве в Гданьске.

Где граждане Украины могут проголосовать в Польше Номер участка Границы участка Адрес для голосования и участковой избирательной комиссии 900069 Воеводства: Мазовецкое, Лодзинское, Велькопольское, Любушское Помещение Посольства Украины в Республике Польша, аллея Шуха,7, 00-580 Варшава 900070 Воеводства: Западнопоморское, Поморске, Куявско-Поморское, Варминьско-Мазурское Воеводство Помещение Консульства Украины в Гданьске, улица Бернарда Хшановского, 60-а, 80-278 900071 Воеводства: Нижнесилезское, Силезское, Опольское, Свентокшиское Воеводство, Малопольское Воеводство Помещение Генерального консульства Украины в Кракове, улица Белины Пражмовского, 4, 31-066 900072 Воеводства: Люблинское, Подляское, Подкарпатское Помещение Генерального консульства Украины в Люблине, улица 3 Мая, 14, 20-078

Напомним, выборы Президента Украины состоятся 31 марта – в этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не меньше 5 лет.



Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%.





Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика