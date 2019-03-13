Почему нет пункта "против всех" и как это повлияет на президентские выборы

31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Народные депутаты захотели вернуть графу "против всех", которая исчезла из бюллетеней 8 лет назад после принятия нового избирательного законодательства.

Убирали ее нардепы в 2011 году, якобы наследуя Европу.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список

Против всех могут голосовать только в Греции, Испании и Франции. Эксперты считают, что на президентских выборах такая графа действительно может быть проявлением протеста. А вот во время парламентских или местных – становится манипулятивной.

Партия, которая преодолевает 5% барьер и получает наибольшую поддержку избирателей, пропорционально получает наибольшее количество мандатов. Не является возможным недополучение определенной квоты за счет того, что большое количество поддержки получает условно партия "против всех",

– отметила эксперт по избирательному законодательству Ольга Айвазовская.

В Раду снова внесли законопроект, который позволит голосовать против всех. Согласно нему, если так называемый "против всех" набирает большинство голосов – объявляют повторные выборы. Причем участников первых к ним уже не допускают.

Если такое подсовывают, а потом будут говорить, что вот мы никого не выбрали, значит все остается как есть. Мы против этого – это просто дискредитация государственного механизма,

– сказал политолог Александр Палий.

Другая часть экспертов считает, что вернуть избирателям их демократическое право выразить свой протест – стоит.

Это графа для тех, кто не поленился, выстоял час-полтора в очереди на избирательном участке и получил свой бюллетень и поставил отметку в графе "против всех",

– отметил политолог Михаил Басараб.

Кульминацией протестного голосования стали президентские выборы 2010 года. Тогда более 4% украинцев во втором туре не поддержали ни Януковича, ни Тимошенко – свыше миллиона избирателей. Почти столько же голосов тогда позволили Януковичу победить.

Результаты выборов в 2010 году

То есть если бы в бюллетени графы против всех не было – выиграть могла бы Тимошенко.

Этой весной отсутствие в бюллетенях возможности выразить свой протест частично конвертируется в высокие рейтинги Владимира Зеленского. Часть тех, кто собирается голосовать за шоумена – это и есть те украинцы, которые голосовали бы против всех.

Если граждане не видят, из кого выбирать – лучше бы не голосовали вообще – говорят эксперты. Низкая явка – это тоже показатель протеста.