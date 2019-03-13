Чому немає пункту "проти всіх" та як це вплине на президентські вибори

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Народні депутати захотіли повернути до бюлетнів графу "проти всіх", яка зникла з бюлетенів 8 років тому після ухвалення нового виборчого законодавства

Прибирали її нардепи в 2011 році, нібито наслідуючи Європу.

Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: остаточний список

Проти всіх можуть голосувати лише в Греції, Іспанії та Франції. Експерти вважають, що на президентських виборах така графа дійсно може бути виявом протесту. А от під час парламентських чи місцевих – стає маніпулятивною.

Партія, яка долає 5% бар'єр і отримує найбільшу підтримку виборців, пропорційно отримує найбільшу кількість мандатів. Не є можливим недоотримання певної квоти за рахунок того, що велику кількість підтримки отримує умовно партія "проти всіх",

– зазначила експерт з виборчого законодавства Ольга Айвазовська.

У Раду знову внесли законопроект, який дозволить голосувати проти всіх. За ним, якщо так званий "против сіх" набирає більшість голосів – оголошують повторні вибори. При чому учасників перших до них уже не допускають.

Якщо таке підсовують, а потім будуть казати, що от ми нікого не вибрали, значить все залишається як є. Ми проти цього – це просто дискредитація державного механізму,

– сказав політолог Олександр Палій.

Інша частина експертів вважає, що повернути виборцям їх демократичне право висловити свій протест – варто.

Це графа для тих, хто не полінувався, вистояв годину-півтори в черзі на виборчій дільниці і отримав свій бюлетень і поставив позначку у графі "проти всіх",

– наголосив політолог Михайло Басараб.

Кульмінацією протестного голосування стали президентські вибори 2010 року. Тоді більше 4% українців в другому турі не підтримали ані Януковича, ані Тимошенко – понад мільйон виборців. Майже стільки ж голосів тоді дозволили Януковичу перемогти.



Результати виборів у 2010 році

Тобто якби у бюлетені графи проти всіх не було – виграти могла Тимошенко.

Цієї весни відсутність у бюлетенях можливості висловити свій протест частково конвертується у високі рейтинги Володимира Зеленського. Частина тих, хто збирається голосувати за шоумена – це і є ті українці, які голосували б проти всіх.

Якщо громадяни не бачать, з кого обирати – краще б не голосували взагалі – кажуть експерти. Низька явка – це теж показник протесту.