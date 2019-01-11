Кандидаты в президенты Украины-2019: список

В Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов – пятеро политиков. Предлагаем просмотреть полный список, актуальный на сегодня.

Претенденты на кресло президента могут подавать документы в Центризбирком до 3 февраля, а регистрация должна закончиться до 8 февраля. Поэтому 9 февраля украинцы будут знать окончательный список кандидатов в президенты.

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31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

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Выборы президента Украины-2019: список кандидатов:

Игорь Шевченко

Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

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Виталий Скоцик

Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Андрей Садовый

Кандидат от партии "Объединение "Самопомич". 50 лет, мэр Львова, лидер партии "Самопомич".

Валентин Наливайченко

Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

Сергей Каплин

Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

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Кто может быть избран президентом Украины? Президентом Украины может стать гражданин Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша залог не возвращается.