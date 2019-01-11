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      Кандидаты в президенты Украины-2019: список

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      Выборы Президента Украины 2019: кандидаты - список 2019 года
      Кандидаты в президенты Украины-2019: список / 24 канал

      В Украине продолжается первый этап избирательной кампании – кандидаты в президенты подают свои документы в ЦИК. Сейчас среди уже зарегистрированных кандидатов – пятеро политиков. Предлагаем просмотреть полный список, актуальный на сегодня.

      Претенденты на кресло президента могут подавать документы в Центризбирком до 3 февраля, а регистрация должна закончиться до 8 февраля. Поэтому 9 февраля украинцы будут знать окончательный список кандидатов в президенты.

      Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

      31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

      Выборы президента Украины-2019: список кандидатов:

      Игорь Шевченко

      Самовыдвиженец, беспартийный. 48 лет, юрист, экс-министр экологии. Президент благотворительной организации "Успішна Україна".

      Читайте также: Кто такой Игорь Шевченко: биография кандидата в президенты

      Виталий Скоцик

      Самовыдвиженец, беспартийный. 47 лет, экономист, экс-глава Аграрной партии Украины. Профессор кафедры коневодства и пчеловодства в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

      Андрей Садовый

      Кандидат от партии "Объединение "Самопомич". 50 лет, мэр Львова, лидер партии "Самопомич".

      Валентин Наливайченко

      Кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". 52 года, экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость".

      Сергей Каплин

      Кандидат от партии "Социал-демократическая партия". 39 лет, депутат Верховной Рады Украины.

      Читайте также: Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

      Кто может быть избран президентом Украины? Президентом Украины может стать гражданин Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша залог не возвращается.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Кандидаты в президенти Президент Украины
      Источник: 24 канал
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