Кто такой Сергей Тарута: что известно о кандидате в президенты

Украинский миллиардер Сергей Тарута выдвинулся на президентские выборы от своей партии "Основа". ЦИК зарегистрировала его кандидатом, и он стал одним из 44 кандидатов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Сергея Таруты

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Сергей Тарута родился 23 июля 1955 года в селе Виноградное Донецкой области.

Образование получал в Ждановском металлургическом институте на механико-металлургическом факультете. По специальности Тарута – инженер-механик.

Впоследствии Тарута учился в Донецкой государственной академии управления, где освоил специальность менеджера внешнеэкономической деятельности.

Семья и увлечение кандидата

Женат, жена – Ольга. В браке имеет двух дочерей. О личной жизни Тарута редко высказывается и бережет семью от посторонних глаз.

Сергей Тарута с дочерьми

Правда, в 2017 году журналисты обнародовали скандальную информацию о том, что у Таруты вроде есть младше него на 25 лет любовница.

Тарута является меценатом и коллекционером, он обожает трипольскую культуру. Вместе с другим коллекционером Николаем Платоновым, он создал музей, где хранил коллекции скифского золота.

Карьера

Начало трудовой карьеры Сергея Таруты ознаменовывается работой на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Этому месту он посвятил 15 лет своей жизни. На "Азовстали" Тарута прошел путь от руководителя цехового уровня до должности руководителя внешнеэкономической службы всего комбината.

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В 1995 году он создал и возглавил внешнеторговую фирму "Азовимпекс". В этом же году Тарута занимал кресло исполнительного директора "Индустриального Союза Донбасса". Следует отметить, что эту корпорацию Тарута создал вместе с партнерами Ринатом Ахметовым и Виталием Гайдуком.

В 2006 году бизнесмен занял место главы наблюдательного совета "Днепровского металлургического комбината".

В 2015 году возглавляемый Тарутой "Индустриальный Союз Донбасса" проиграл в суде Лондона иск об аннуляции предыдущего решения, согласно которому организация должна была уплатить задолженность по кредитам в размере 57,5 миллионов долларов. Правление вынуждено было продать акции, при этом оставив себе лишь 49%.

Тарута и Ахметов

Из-за финансового кризиса холдинг потерял 4,8 миллиарда долларов. Кроме того, боевые действия на востоке Украины негативно повлияли на работу других компаний бизнесмена – Алчевского коксохимического завода и Днепровского металлургического комбината имени Дзержинского.

Цепной реакцией трудности перекинулись на спортивный бизнес Таруты. Так, ему пришлось урезать бюджет футбольной команде "Металлург", которую он развивал почти 20 лет. Клуб пришлось объявить банкротом и объединить с другой командой – днепродзержинской "Сталью".

Несмотря на это, следует отметить, что по оценке журнала Forbes, Тарута входит в 500 самых богатых людей мира. Именитое издание оценивает состояние Таруты в 126 миллионов долларов.

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Политическая карьера кандидата

В политику Сергей Тарута пришел в 1998 году, когда стал депутатом Донецкого облсовета. До 2006 года его переизбирали депутатом областного уровня.

Впоследствии, с апреля 2004 по май 2005 года Тарута был членом Совета предпринимателей при Кабмине.

В кризисное для страны время, в марте 2014 года, Тарута занял место главы Донецкой областной государственной администрации. На этой должности он пробыл недолго – всего полгода, до октября 2014-го. Ушел с занимаемой должности из-за конфликтов и разногласий с политикой Киева в отношении Донецкой области.

Так, Тарута выступал против решения президента Петра Порошенко ввести специальный статус для районов Донбасса. В свою очередь, он настаивал, чтобы официальный Киев ввел военное положение на территории, где проходят боевые действия.

На внеочередных парламентских выборах в 2014 году Тарута прошел в парламент как беспартийный кандидат. Он вошел в Комитет, который занимается культурным достоянием Украины.

Скандалы, связанные с Сергеем Тарутой

Тарута категорически заявляет, что не имеет никаких связей с "донецким кланом", хотя, как уже было написано ранее, он вместе с Ринатом Ахметовым был соучредителем корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". Кроме того, возвращение Таруты в политику в 2014 году и назначения на должность главы Донецкой ОГА журналисты связывают с влиянием того же Ахметова.

В 2005 году произошел достаточно громкий скандал с участием Екатерины Ющенко, броши на ее платье, Таруты и его партнера по музею трипольской культуры – Николая Платонова.

Тогдашняя первая леди на инаугурацию Ющенко надела брошь из коллекции Таруты – Платонова. Вещь оказалась драгоценной, ей – около 2 тысяч лет. Одолжил экс-Президенту ее Платонов, который активно налаживал связи Таруты с Ющенко. После довольно масштабного скандала между Платоновым и Тарутой состоялся долгий, частный разговор. После которого Платонов умер от странного инфаркта, хотя проблемами с сердцем не страдал.

Сергей Тарута в парламенте

В 2017 году довольно громкий скандал с Тарутой состоялся в эфире телеканала UA:Первый. Тогда, отвечая на вопрос о финансировании партии "Основа", Тарута заявил, что не находится "внутри процесса", и является лишь "идейным вдохновителем", а не ее лидером. После этого в кадре появилась пресс-секретарь политика Елена Морозова, которая пригрозила ведущей программы, что Тарута покинет студию, если ему будут задавать подобные "некорректные вопросы".

Украинский политолог Александр Леонов считает, что Тарута – больше технический кандидат Юлии Тимошенко, который будет критиковать ее оппонентов, в первую очередь, – Петра Порошенко.

Состояние кандидата в президенты

Зарплата Таруты по 2017 год составляла 211,6 тысячи гривен, проценты – 2,1 миллиона гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 240 тысяч гривен, другие доходы – 461,3 тысячи гривен.

На банковских счетах у миллиардера было 7,2 тысячи гривен, 878,7 тысячи долларов, наличными – 4,6 миллиона долларов, 560 тысяч евро и 20 тысяч английских фунтов стерлингов.

Его жена Ольга Тарута получила 36,4 тысячи гривен пенсии и хранила 450 тысяч долларов наличными.

Из недвижимости народный депутат задекларировал нежилой и жилой дома (в Киеве и в Донецке), земельный участок в Донецке, офис в Киеве, и семь квартир (в Киеве, Крыму, Мариуполе и Донецке.

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Он также задекларировал автомобиль Lexus 2006 года выпуска, а также мотоцикл Harley Davidson 2013 года выпуска.

Кроме того, кандидат в президенты задекларировал значительное количество ценных вещей. По состоянию на 2017 год у Таруты было 10 ваз, 14 горшков, 27 икон, 7 антикварных картин, 4 книги, 4 медальона, 4 расписные миски, 11 скульптур, 16 статуэток и 56 других антикварных изделий. Кроме того, в декларации указаны почти 200 картин, три амфоры, три бюста, три вазы, пять часов, четыре сервизы, 17 скульптур и другие коллекции.

Программа кандидата в президенты

В кресле президента Тарута собирается восстановить территориальную целостность Украины с помощью "эффективной дипломатии". Он хочет добиться размещения миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донбасса, а также развертывания деятельности международной временной администрации для обеспечения социально-экономического развития региона и реинтеграции жителей Донбасса.

Возвращение Крыма в состав Украины военным путем кандидат считает неприемлемым.

Если его изберут президентом, то на посту главы государства Тарута обещает, что Украина к 2030 году войдет в топ-30 стран мира по экономическому росту ВВП на уровне 710 – 750 миллиардов долларов. По словам кандидата, темпы роста экономики составят не менее 10%, а средняя продолжительность жизни в Украине составит более 75 лет.

Также Тарута хочет принять новую конституцию, он гарантирует, что ключевые вопросы жизни страны будут приниматься на всенародных референдумах.

Обещает кандидат также бороться с коррупцией, повысить среднюю зарплату до 20 – 25 тысяч гривен, создать 2 миллиона рабочих мест с достойной зарплатой, снизить тарифы на коммунальные услуги.

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?

Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.