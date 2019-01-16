Альтернативные кандидаты в президенты-2019: кто они и какие цели преследуют

Список желающих стать президентом расширяется. Среди них появляются неизвестные и неожиданные кандидаты. Кто они такие и способны ли стать альтернативой политикам с опытом, – в материале 24 канала.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

Альтернативных кандидатов нужно воспитывать

В первой пятерке фаворитов президентской гонки, за исключением Владимира Зеленского, все остальные – политические старожилы. Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Юрий Бойко при власти уже в среднем двадцать лет. Отдельно стоит Анатолий Гриценко, экс-министр обороны. Альтернативным кандидатом Гриценко не назовешь, он давно в политике и достаточно узнаваемый человек. Но у него есть одна отличительная от других черта. Гриценко выступает на этих выборах в образе объединительного кандидата на этапе подготовки к первому туру выборов. К нему перетекла команда Саакашвили, еврооптимистов – тех, у кто имеет невысокие рейтинги, но надеется попасть вместе с Гриценко позже в парламент.

Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК



Кто может составить альтернативу политическим старожилам?

По мнению политолога Андрея Вигиринского, альтернативный кандидат тот, у которого есть определенный опыт работы в политике или государственной власти не больше пяти лет.

Время прагматично воспринимать политику. Альтернативный кандидат в президенты должен быть молодым, харизматичным, но не голословным. С определенными состояниями. И под эти критерии опять же попадают Вакарчук и Зеленский. Хотя на выборах может быть личностное восприятие избирателями мягкотелости Вакарчука и связи Зеленского с олигархом Коломойским. Но ни один пока документы на регистрацию не подавал. И альтернативных больше нет,

– считает Андрей Вигиринский.

К сожалению, констатирует эксперт, альтернативным политикам неоткуда взяться. В Украине отсутствуют такие традиции. Олигархи одни и те же, деньги соответственно в одних и тех же руках. А альтернативных надо воспитывать. Постепенно проводить в местные органы власти, парламент. Знакомить с людьми, давать развиваться.

Кто пытается стать альтернативой

Олег Ярошевич, лидер "АвтоЕвроСилы"

Олег Ярошевич заявил, что хочет баллотироваться в президенты, поскольку ему нужен инструмент, чтобы решить проблему с евробляхами. Во время своей предвыборной кампании намерен вести переговоры и торговаться с другими кандидатами относительно дешевой растаможки подержанных европейских автомобилей.



Олег Ярошевич хочет защищать интересы владельцев евроблях

По убеждению Андрея Вигиринского, Ярошевич известен достаточно в узких кругах. Его узнаваемость себя уже исчерпала и не определяющая для государственной политики.

Чтобы оценить шансы лидера "АвтоЕвроСилы", нужно исходить из фактов. Ярошевич возглавил движение людей, которые отстаивали свои конкретные имущественные интересы. Требовали от государства, минимум, не равных правил растаможки автомобилей. Не слишком высокая морально-этическая ценность, если брать ее за основу предвыборной кампании,

– замечает Вигиринский.

По его словам, Ярошевич хочет отстаивать меркантильный интерес 500-600 тысяч владельцев евроблях. Но часть этих людей потеряли доверие к "АвтоЕвроСиле", поскольку их требования не были выполнены. Часть уже растаможила свои машины. И эта тема для них утратила актуальность. И главное – готовы ли такие люди ради растаможки вручить власть Ярошевичу? К тому же, эти люди в основном не ходят голосовать.

Читайте также: ТОП-5 темных лошадок президентских выборов

"Евробляхи не относятся к основным проблемам, которые волнуют украинцев. Владельцы евроблях – не устойчивый электорат Ярошевича. За него могут проголосовать избиратели и Тимошенко, и Ляшко. Порошенко может критиковать только учитывая одну тему. Он не будет отбирать ни у кого голоса. Не может быть техническим или альтернативным. Поэтому Ярошевич хочет капитализировать свою ситуативную узнаваемость в политику – депутатский мандат через сначала участие в выборах президента", – отмечает политолог.

Игорь Смешко, экс-глава СБУ

Подзабытый силовик вдруг решил побороться за главную государственную должность. Игорь Смешко, с одной стороны, возглавлял достаточно серьезную государственную структуру – СБУ (2003-2005 годы). С другой, он ушел в отставку еще в 2005 году. То есть 14 лет назад. За этот период Смешко не принимал активное участие в политике. Хотя есть упоминание, что участвовал в Революции Достоинства и возглавляет общественную организацию "Сила и честь". Также был (или еще есть – неизвестно – "24") советником президента Петра Порошенко в 2014 году. К тому же, Смешко был причастен к истории с отравлением кандидата в президенты Ющенко. До сих пор так и не выяснена его роль.

Смешко не включали ни в какие рейтинги. Человек, на которого нет общественного спроса. Он не может ничего предложить украинцам. Плюс его возраст – за 60 лет. Если говорить о движении страны вперед, в будущее, то не могут люди, которые вышли из прошлого, играть стратегическую роль в развитии государства. Ничего нового Смешко не принесет, а в сектор безопасности – тем более. Такие люди не склонны прислушиваться к кому-либо. Он может быть винтиком, на чей опыт будут опираться более молодые политики,

– говорит Вигиринский.



Что нового может предложить экс-глава СБУ Игорь Смешко?

По убеждению эксперта, Смешко нельзя назвать альтернативным. Технический ли кандидат – вопрос. Теоретически может отобрать голоса у Гриценко или Наливайченко – на поле бывших представителей силовых ведомств. Но Смешко, в отличие от Гриценко и даже Наливайченко, фактически никто не знает.

Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ, партия "Справедливость"

Наливайченко возглавлял дважды СБУ – при Ющенко, правда, был лишь исполняющим обязанности, и при Порошенко. Ушел в отставку в 2015 году. Участник Революции достоинства, лидер партии "Справедливость". Позиционирует себя, как честного политика, который ушел в отставку, поскольку Порошенко и действующая власть не выполнили требований Майдана.



Валентин Наливайченко предлагает свой путь или хочет вернуться в большую политику?

Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

В то же время, по мнению специалистов, цель Наливайченко снова попасть в большую политику, и он совсем не принципиален. В общем сложно вспомнить какое-то его достижение на посту главы СБУ.

Наливайченко стоял на одной трибуне с Юлией Тимошенко, Саакашвили, Аваковым, Турчиновым. Напрашивается один вывод: приспособленец, который не имеет своей позиции. Вся позиция Наливайченко – выгодно с кем-то сотрудничать, а когда запахнет жареным – уйти. Он хочет капитализировать свою узнаваемость в депутатский мандат,

– считает Андрей Вигиринский.

Виталий Скоцик, бизнесмен, экс-лидер Аграрной партии

Виталий Скоцик, на первый взгляд, человек, у которого нет особого политического опыта. Молодой бизнесмен, доктор экономических наук, специалист в аграрной отрасли. Возглавлял Агарную партию, хотя в конце 2018 года его лишили полномочий. По словам самого Скоцика, АПУ захватил близкий к Порошенко нардеп от БПП Грановский. Скоцик зарегистрирован как самовыдвиженец. Хотя, очевидно, его программа будет направлена на развитие аграрного сектора и ориентирована на сельское население.



Виталий Скоцик остался без партийной поддержки

По словам Вигиринского, Аграрная партия на выборах в объединенные территориальные общины показала неплохие результаты – в первой пятерке по итогам проведения своих кандидатов на должности городских глав в областях, где развито аграрное хозяйство.

Виталий Скоцик – не чисто технический кандидат. Хотя его отстранили от руководства Аграрной партии, Скоцика ассоциируют с аграрной темой, рынком земли, что созвучно с риторикой Тимошенко и Ляшко. В информпространство даже забрасывались мессиджи о втором Макроне. Но его считают авторитарным,

– отметил Андрей Вигиринский.

Юлия Литвиненко, журналист

Бывшая телеведущая на телеканалах Интер и Прямой "неожиданно" в интервью Евгению Киселеву заявила, что раздумывает над участием в президентской гонке. Теоретически – Литвиненко – узнаваемая журналистка, и участие еще одной женщины в выборах президента продемонстрировало бы, что Украина постепенно приближается к европейским стандартам, что касается гендерного равенства.



Юлия Литвиненко – технический кандидат Порошенко?

Впрочем, специалисты считают Юлию Литвиненко не альтернативным кандидатом. Техническим, при условии, что она будет баллотироваться.

Заявление Юлии Литвиненко о намерении идти в президенты звучит, как неудачная шутка. Постановочное интервью ни о чем, в котором она вспоминает о кандидатах, которые, по странному совпадению, являются основными конкурентами Порошенко на выход во второй тур. Критикует Зеленского, который жестко фактически ее выжил из Интера – гендерная дискриминация. А также Юлию Тимошенко. И все,

– отмечает Вигиринский.