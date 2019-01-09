ТОП-5 темных лошадок президентских выборов

В ЦИК уже подали документы претенденты на пост главы государства. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко пока не спешат регистрироваться. Главной интригой остается, кто выйдет во второй тур. Как для Порошенко, так для и Тимошенко каждый голос может быть на вес золота.

Читайте также: Как наказать политиков, которые позволяют себе агитацию в школах и детсадах: советы эксперта

Кто из возможных кандидатов в президенты может отобрать голоса у фаворитов гонки, и с какой целью – далее в материале 24 канала.

Выборы с несколькими неизвестными

Подачи документов для регистрации в Президенты Украины – технологический момент для пиара кандидата. Внимание обращают на тех, кто первым предоставил ЦИК документы. Также на тех, кто до последнего затягивает с регистрацией и буквально в последние минуты до ее завершения подает документы.

Читайте также: Садовый предложил, как вывести украинские университеты в топ-500 мировых вузов

Среди тех, кого уже зарегистрировала ЦИК, есть разные кандидаты. Есть малоизвестные фамилии, как самовыдвиженец Виталий Скоцик. А также и хорошо знакомые украинцам политики: мэр Львова, глава "Самопомочи" Андрей Садовый или экс-глава СБУ, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко. Порошенко, Тимошенко и Владимир Зеленский (несмотря на его заявление о баллотировании – "24") пока не спешат с регистрацией. По словам главы КИУ Алексея Кошеля, очевидно, многие из потенциальных кандидатов обратятся в ЦИК в день Соборности – 22 января.



Для Тимошенко, Порошенко и Зеленского даже 0,5% голосов могут стать роковыми

В то же время до сих пор остаются так называемые темные лошадки – политики и общественные деятели, которые заявляли об участии, но пока не подают документов. И те, кто вполне может в последнюю минуту зарегистрироваться. Многие из них будут играть на одном электоральном поле с Порошенко, Тимошенко и Зеленским. На победу такие кандидаты не претендуют, но могут отбирать голоса у одного фаворита и таким образом увеличить шансы другого на выход во второй тур.

Арсений Яценюк

Экс-глава правительства и лидер "Народного фронта" официально об участии в выборах не заявлял. Впрочем, разместил билборды с явным намеком на то, что позитивные изменения в стране – заслуга не только одного Петра Порошенко. Лозунг "Украинский язык, кино, песня" – камень в огород месседжа Порошенко "Армия! Язык! Вера!".



Арсений Яценюк может испортить Порошенко праздник

"Народный фронт" заявил, что проведет съезд, на котором определится с участием своего кандидата в президенты. Но возможность баллотирования Яценюка очень разозлила Порошенко. По словам политолога Андрея Вигиринського, Порошенко не хочет, чтобы эти лозунги еще кто-то использовал. Ведь, если Яценюк и пойдет в президенты, то под теми же лозунгами, что и Порошенко. Акцентируя внимание на том, что и евроинтеграция и "безвиз", укрепление обороноспособности – это все также заслуга "Народного фронта", как партии-участника провластной коалиции.

Читайте также: Кто из кандидатов в президенты может завоевать голоса украинцев, которые ещё не определились

Хотя рейтинги "НФ" и Яценюка очень низкие, даже 1-2% могут сыграть роковую роль для Порошенко.

Святослав Вакарчук

Фронтмен группы "Океан Эльзы" еще в декабре 2017 год занимал в президентских рейтингах третье место. Многие украинцы ожидали, что Вакарчук заявит об участии в выборах. Но певец так и не сказал "да", его уровень популярности существенно снизился. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, Вакарчук тем, что не говорил, будет ли баллотироваться, "демобилизировал" значительную часть своих потенциальных избирателей. Зато резко выросли показатели у комика Владимира Зеленского, который по последним соцопросам занимает второе после Юлии Тимошенко место. За Тимошенко готовы проголосовать около 20% тех, кто определился. За Зеленского – 11%. У Порошенко – 10% поддержки.

У Вакарчука и Зеленского различный электорат, но он может перетекать друг к другу. Возможно, часть демобилизованных сторонников Вакарчука, которым надоело ждать, когда он скажет "да", проявляют симпатию к Зеленского,

– говорит Фесенко.



Вакарчук потерял поддержку, но конкретного ответа еще дал

Политологи считают, что, скорее всего, Вакарчук не пойдет в президенты, но будет баллотироваться в парламент. Но до завершения регистрации кандидатов такую ​​возможность исключать нельзя. Как отмечает Вигиринский, фактор новизны Вакарчук уже потерял. И если пойдет на выборы президента, то главным его оппонентом будет Зеленский.

Риторика Вакарчука будет отчасти провластной. Он точно не будет отбирать голоса у Тимошенко. У нее очень устойчивая аудитория, много людей пенсионного возраста, не слишком состоятельных. Также он не пойдет на открытую конфронтацию с Порошенко. Не будет критиковать конкретных политиков, а будет говорить об идеях и концепциях, принципах. Но его будут обвинять в том, что он баллотируется, чтобы отобрать голоса у Зеленского и таким образом увеличить шансы Порошенко на выход во второй тур,

– подчеркнул Андрей Вигиринський.

Роман Бессмертный

Бывший соратник Виктора Ющенко заявил об участии в выборах давно. Но документы на регистрацию еще не подал. Бессмертный вел переговоры с Анатолием Гриценко об объединении, но пока к согласию они не пришли. И Бессмертный заявил, что будет строить свою партию нового образца. Политик предлагает лишить государство монополии на производство товаров оборонного заказа, разорвать экономические отношения с Россией, отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий, перейти на двухпалатную парламентскую систему.

Читайте также: "У нас есть интересная идея", – Садовый рассказал, как планирует преодолеть коррупцию в Украине

Бессмертный ориентируется на парламентские выборы. А партию затем объединить с Гриценко в союз на выборах в Верховную Раду. Но логично было бы поддержать Гриценко на президентских выборах. И такое крупное объединение увеличило бы шансы Гриценко. Все опытные, не запятнанные репутации. Вместе и "батька легше бити",

– считает Вигиринский.



Бессмертный может отобрать голоса у нескольких кандидатов?

По словам политолога, трудно сказать, будет ли отбирать Бессмертный голоса у Гриценко, если примет участие в президентской гонке. У них много общего. Бессмертный, как и Гриценко, критикует действующую власть и вообще нынешних политиков. Бессмертный может взять голоса у Гриценко, но также и у Тимошенко. Однако, по мнению Вигиринского, если Гриценко и Бессмертный объединятся, то единственный кандидат будет отбирать голоса у Порошенко, чтобы попасть во второй тур.

Руслан Кошулинский

Экс-вице-спикер, один из лидеров ВО "Свобода" будет баллотироваться в президенты, чтобы сплотить электорат на парламентских выборах. Шансов на победу на президентских у него никаких. Но пару процентов традиционного электората "Свободы" Руслан Кошулинский вполне может взять.



Электорат "Свободы" взял на себя Порошенко

С другой стороны, замечает Вигиринский, всю патриотическую националистическую риторику "Свободы", "Национального корпуса" взял себе Порошенко. Его лозунг "Армия! Язык! Вера!", все, что называется: "Прочь от Москвы!" – объединяет вокруг Порошенко многих сторонников с национал-патриотическими, праворадикальными взглядами.

Насколько Кошулинский сможет вернуть назад избирателей "Свободы" – вопрос. Разве что, отмечает Вигиринский, будет использовать более радикальные лозунги, вроде объявления войны России. Хотя "Свобода" критикует Порошенко, это не слишком влияет на позиции президента. Кошулинский, по словам эксперта, очень ограничен рамками ВО "Свобода". Чтобы расширить этот электорат, нужно выйти за эти пределы с другими программными предложениями.

Роман Насиров

Восстановленный в должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в коррупции в особо крупных размерах, вероятно откажется от своей идеи идти в президенты. Должность Насиров вернул, дело, похоже, разваливается.

Насиров – символ того, что называется возглавляемая Порошенко "борьба с коррупцией" и "успешная судебная реформа". За Насирова даже не все члены его семьи проголосуют. Он одолжил 100 миллионов гривен для залога у своей жены, чтобы его не держали под стражей. Сейчас еще 2,5 миллиона одолжит, чтобы внести залог для участия в выборах президента? Хотя участие в выборах – способ получения мандата на парламентских выборах или для защиты в суде,

– отмечает Андрей Вигиринский.



Роман Насиров вернул должность главы фискалов и может отказаться от выборов

Насиров не наберет голосов, но глава ГФС много знает о коррупционных махинациях власти. Он может торговаться: закрытие дела в обмен на его молчание на выборах. Хотя украинцы давно не обращаются внимание на поток компроматов, при определенных обстоятельствах обвинения против Порошенко в пик выборов вполне могут сыграть против действующего главы государства.