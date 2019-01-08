21:48
8 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, сегодня
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Как наказать политиков, которые позволяют себе агитацию в школах и детсадах: советы эксперта

      7 Читати новину українською

      Потенциальные кандидаты в президенты и в украинский парламент не гнушались в процессе осуществления своей политической агитации влиять на детей. Стоит напомнить, что действующее законодательство Украины предусматривает ответственность за такое поведение, подкуп избирателей, в том числе – для соучастников, то есть учителей и воспитателей.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Александр Солонтай.

      Читайте также: Олигархи со своими СМИ могут "вырастить" кандидата в президенты, а могут и "утопить", – эксперт

      Он призвал всех родителей, которые замечают, что дети приносят из школы или садика какую-то политическую агитацию, сувениры, конфеты, подарки, на которых размещена политическая реклама – немедленно выкладывать информацию о таких случаях в интернет, ставить тэги на журналистов, делать эти случаи максимально публичными.

      Лучшее наказание, которое может быть для политиков – это осуждение общественности, отсутствие поддержки, осуждение их действий. Если люди этого не будут осуждать, вся борьба с этими коварными методами агитации останется борьбой с виртуальными воздушными мельницами,
      – подчеркнул эксперт.

      Также он объяснил, почему политики избегают юридической ответственности за такие действия: благодаря низкой стоимости подарка в пределах допустимых законом стоимостей сувенирной продукции на одно лицо. "Поэтому кандидаты в президенты в большинстве случаев будут извиняться за свои действия и действия своих подчиненных, но, к сожалению, никакой серьезной юридической ответственности понести не могут", – отметил Солонтай.

      Солонтай
      Политический эксперт Александр Солонтай

      И добавил, что действительно бывает такое, что определенные доверенные лица некоторых кандидатов в президенты на каких территориях не согласовывают свои действия с центральным штабом, но обычно – это всеукраинская кампания, и в таких случаях политик лукавит, когда говорит, что ничего такого не поручал.

      Напомним, перед новогодними праздниками эксперт-политолог Александр Солонтай подробно рассказал 24 каналу, как связаны проблемы коррупции и рейтинг Порошенко, а также о деятельности Саакашвили в Украине и олигархах, которые могут повлиять на будущие президентские и парламентские выборы.

      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Выборы Президента 2019 Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      сегодня , 21:08 Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      Артем Овдієнко 788
      Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      сегодня , 19:32 Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      1968
      Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      сегодня , 19:01 Развенчание фейка о "пьяном" Порошенко
      Юрій Бутусов 3618
      Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      сегодня , 19:01 Космические гонки: кто успеет первым на Луну?
      Борис Немировський 270
      Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      сегодня , 18:03 Где, как и за сколько можно восстановить потерянный паспорт
      Ірина Поліщук 786
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук