Как наказать политиков, которые позволяют себе агитацию в школах и детсадах: советы эксперта

Потенциальные кандидаты в президенты и в украинский парламент не гнушались в процессе осуществления своей политической агитации влиять на детей. Стоит напомнить, что действующее законодательство Украины предусматривает ответственность за такое поведение, подкуп избирателей, в том числе – для соучастников, то есть учителей и воспитателей.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Александр Солонтай.

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Он призвал всех родителей, которые замечают, что дети приносят из школы или садика какую-то политическую агитацию, сувениры, конфеты, подарки, на которых размещена политическая реклама – немедленно выкладывать информацию о таких случаях в интернет, ставить тэги на журналистов, делать эти случаи максимально публичными.

Лучшее наказание, которое может быть для политиков – это осуждение общественности, отсутствие поддержки, осуждение их действий. Если люди этого не будут осуждать, вся борьба с этими коварными методами агитации останется борьбой с виртуальными воздушными мельницами,

– подчеркнул эксперт.

Также он объяснил, почему политики избегают юридической ответственности за такие действия: благодаря низкой стоимости подарка в пределах допустимых законом стоимостей сувенирной продукции на одно лицо. "Поэтому кандидаты в президенты в большинстве случаев будут извиняться за свои действия и действия своих подчиненных, но, к сожалению, никакой серьезной юридической ответственности понести не могут", – отметил Солонтай.



Политический эксперт Александр Солонтай

И добавил, что действительно бывает такое, что определенные доверенные лица некоторых кандидатов в президенты на каких территориях не согласовывают свои действия с центральным штабом, но обычно – это всеукраинская кампания, и в таких случаях политик лукавит, когда говорит, что ничего такого не поручал.

Напомним, перед новогодними праздниками эксперт-политолог Александр Солонтай подробно рассказал 24 каналу, как связаны проблемы коррупции и рейтинг Порошенко, а также о деятельности Саакашвили в Украине и олигархах, которые могут повлиять на будущие президентские и парламентские выборы.