Тройка лидеров – Тимошенко, Порошенко, Зеленский – может измениться: эксперт о выборах 2019 года

Про коррупцию и рейтинг Порошенко, деятельность Саакашвили в Украине и олигархов, которые могут повлиять на будущие президентские и парламентские выборы – в прямом эфире 24 канала рассказал эксперт и политолог Александр Солонтай.

"Олигархи могут "вырастить" или "утопить" кандидата в президенты"

– На определение людей сильно повлияют не столько объединение кандидатов, хотя и это тоже, сколько олигархи. Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Медведчук – это реальные игроки на поле влияния на мнение людей. Они со своими каналами и другими медиаресурсами могут помочь "вырасти" кандидату, а могут и "утопить" его.

– Не стоит сбрасывать с чаш весов саму избирательную кампанию, во время которой удачные ходы кандидатов могут изменить историю. И тройка "Тимошенко – Порошенко – Зеленский" может существенно видоизмениться.

О деятельности Саакашвили в Украине

– Всей своей деятельностью Саакашвили, фактически, дискредитировал президента не меньше, чем самого себя. Грузинский президент был одним из тех политиков, кто сознательно принял решение о том, что он "политически" тонет, но с собой на дно стремился забрать и Петра Порошенко.

– При определенных обстоятельствах Саакашвили таки сможет вернуться. И следующие президенты или премьер-министры уже научены сотрудничеством с ним. Они будут знать, что это опасно не только для оппонента, но и для самого себя. Именно поэтому Саакашвили может навсегда остаться ветераном в украинской политике. И то, что он нанес серьезный репутационный ущерб Петру Порошенко в первой половине 2018 года – это очевидный факт.

Об антирейтинге Порошенко из-за коррупции



– Петр Порошенко вместо того, чтобы возглавить борьбу с ней и набрать на этом себе очков, стал одним из тех, кто прикрыл всех коррупционеров и очевидно не просто так. Но общество это не оценило, поэтому до сих пор продолжает расти антирейтинг Порошенко. Если копнуть глубже в сегодняшние рейтинги, в которых Петр Алексеевич находится на втором месте, видно, что у него увеличился и антирейтинг. Поэтому во втором туре он проигрывает всем.

– В Украине политика давно стала способом наживы и бизнеса. Для власти борьба с коррупцией – это освобождение сельских голов, однако на высшем уровне политики сознательно выжимают деньги из людей.

О работе парламента накануне выборов 2019 года

– Парламент в год выборов будет собираться исключительно для принятия очень важных и торжественных вещей. Таких как, например, принятие символических изменений к Конституции, или же поставить вопрос по какому избирательному закону им выгоднее переизбирать самих себя в парламент. Их максимум – принять пару символических решений, которые им будут необходимы.

– Я считаю, что депутаты Верховной Рады дождутся результатов президентских выборов, оценят политическую ситуацию в стране, а уже потом будут решать свои вопросы. Украинцам стоит ожидать смены политической элиты, ведь за прошедшие выборы Верховная Рада обновилась, появились новые лица.