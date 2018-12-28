Как будет работать парламент накануне выборов в 2019 году: объяснения эксперта

Украинский политикум уже активно начал готовиться к президентским и парламентским выборам, которые состоятся в марте и октябре 2019 года соответственно. Однако, как отмечают политологи, за 2018 год депутаты не приняли важные для страны законопроекты и реформы. Чего же ожидать в 2019 году, который уже окрестили годом выборов.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Александр Солонтай.

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По его мнению, парламент в год выборов будет собираться исключительно для принятия очень важных и торжественных вещей. Таких как, например, принятие символических изменений к Конституции, или же поставить вопрос по какому избирательному закону им выгоднее переизбирать самих себя в парламент.

Их максимум – принять пару символических решений, которые им будут необходимы. Я считаю, что депутаты Верховной Рады дождутся результатов президентских выборов, оценят политическую ситуацию в стране, а уже потом будут решать свои вопросы,

– сказал Солонтай.

Также он добавил, что украинцам стоит ожидать смены политической элиты, ведь за прошедшие выборы Верховная Рада обновилась, появились новые лица. Однако система осталась неизменной. Это и будет основной проблемой правительства.

Напомним, 27 декабря ЦИК приняла решение о старте предвыборной президентской кампании с 31 декабря, то есть с этого дня в Украине официально будут регистрировать кандидатов на пост главы государства. Сами выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Зато выборы в парламент начнутся 27 октября 2019 года.