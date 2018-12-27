ЦИК одобрила старт президентской избирательной кампании с 31 декабря

В четверг, 27 декабря, Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале с 31 декабря 2018 года избирательного процесса выборов президента Украины, запланированные на 31 марта 2019 года.

Соответствующее постановление ЦИК одобрила на своем заседании.

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Согласно закону, избирательная кампания продлится 90 дней.

Для регистрации в ЦИК кандидату или партии необходимо внести денежный залог в размере 2 миллионов 500 тысяч гривен. В случае проигрыша залог не возвращается. Кроме того, кандидат должен предоставить декларацию о доходах за год, предшествующий году начала выборов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции предоставляет информацию о результатах проверки сведений, указанных в декларации. Ошибки и неточности, выявленные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации.

Подача документов заканчивается за 55 дней до дня выборов. То есть до 8 февраля 2019 года украинцы будут знать всех кандидатов в президенты.

Кто может стать Президентом Украины? Гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеющий государственным языком и проживающий в стране в течение 10 последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата.

Напомним, 26 ноября после принятия закона о введении военного положения депутаты также приняли постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года: за соответствующее решение проголосовали 298 депутатов. 28 ноября этот документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, поэтому постановление вступило в силу.