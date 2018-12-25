Кто попал в топ-5 кандидатов президентских выборов 2019

С 31 декабря в Украине стартует официальная подготовка к волеизъявлению. А значит, что Центральная избирательная комиссия сможет регистрировать кандидатов, и мы узнаем первые фамилии официального списка участников гонки. Кто-то уже заявил о своем участии, а кое-кто лишь готовится представить свою предвыборную кампанию.

Приближаются праздники, а это значит, что скоро начнется старт кампании президентских выборов. Уже 31 декабря кандидаты смогут официально зарегистрироваться. Пока в рейтингах соцопросов только вероятные фамилии.

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В начале декабря их обнародовали сразу три социологические группы – Киевский Международный институт социологии, компании "Рейтинг" и Seetarget. Они включают не только политиков, которые давно заявили о своем участии, а и тех, кто пока не определился.

Первенство отдают Юлии Тимошенко с почти 12%. Лидер "Батькивщины" делает ставку на экономическую политику, особенно использует тему газа, с которой не сложилось во время премьерства в 2009 году. Также Тимошенко активно пиарится в соцсетях.

Юлия Тимошенко

Недавно YouTube удалил все аккаунты ботов, и ее страница потеряла почти половину подписчиков. Это кандидатку не огорчает, и она созывает митинг ко Дню соборности, чтобы рекламировать себя вживую.

Я предлагаю всем нам в знак нашей доброй воли выйти на улицы, взяться за руки и построить символическую цепь единства,

– сказала Тимошенко.

Второе место и восемь процентов, по данным обоих опросов, получает шоумен Владимир Зеленский. Будет ли его фамилия в избирательном бюллетене, до сих пор не известно. В соцсетях он активно комментирует действия властей, не брезгуя крепким словечком, а также ловко держит интригу.

Владимир Зеленский

Политологи считают, что Зеленского финансирует Коломойский. Но сам олигарх от проекта кандидата Зеленского в очередной раз открещивается.

Аж на третьем месте оказался Петр Порошенко с результатом до восьми процентов. Известно, что он начал готовиться к выборам уже давно. Зато, по мнению политологов, введение военного положения считают неудачной попыткой предвыборного пиара.



Петр Порошенко

А вот успешное создание поместной православной церкви дополнило триаду его предвыборной кампании "Армия–язык–вера". На пресс-конференции Порошенко хвастался церковным достижением.

Оппоблоковцу Юрию Бойко оба опроса прогнозируют четвертую позицию. Его поддержал лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович. А между тем в Оппозиционном блоке появился еще один кандидат – Александр Вилкул, он с лозунгами о мире получает меньше одного процента голосов.



Александр Вилкул

Зато социологическая группа "Рейтинг" четвертое место и 6 процентов голосов отдала Анатолию Гриценко. Его поддержали трое лидеров демократической оппозиции Николай Томенко, Николай Катеринчук и Виктор Чумак, который возглавил избирательный штаб. Так Гриценко надеется нарастить поддержку.

Лидер радикалов Ляшко популистскими лозунгами заработал чуть больше четырех процентов и идет сразу после первой пятерки. Догоняет его еще один возможный кандидат-певец Святослав Вакарчук. Спонсором его потенциального похода в политику называли олигарха Виктора Пинчука. Он это опровергал. Сам Вакарчук держит интригу.

Остальные кандидаты получают не более двух процентов голосов. Но это лишь вероятные подсчеты социологов. Сколько же голосов получат кандидаты на самом деле – станет известно после дня голосования 31 марта.