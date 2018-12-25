Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019

З 31 грудня в Україні стартує офіційна підготовка до волевиявлення. А значить, що Центральна виборча комісія зможе реєструвати кандидатів і ми дізнаємося перші прізвища офіційного списку учасників перегонів. Хтось вже заявив про свою участь, а дехто лише готується представити свою передвиборчу кампанію.

Наближаються свята, а це означає, що незабаром розпочнеться старт кампанії президентських виборів. Вже 31 грудня кандидати зможуть офіційно зареєструватися. Поки у рейтингах соцопитувань лише імовірні прізвища.

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На початку грудня їх оприлюднили одразу три соціологічні групи – Київський Міжнародний Інститут Соціології, компанії "Рейтинг" і Seetarget. Вони включають не лише політиків, які давно заявили про свою участь, а тих, хто поки не визначився.

Першість віддають Юлії Тимошенко – із майже 12%. Лідерка "Батьківщини" робить ставку на економічну політику, особливо використовує тему газу, з якою не склалося під час прем'єрства у 2009 році. Також Тимошенко активно піариться у соцмережах.



Юлія Тимошенко

Нещодавно YouTube видалив усі акаунти ботів, і її сторінка втратила майже половину підписників. Це кандидатку не засмучує, і вона скликає мітинг до Дня соборності, аби рекламувати себе наживо.

Я пропоную всім нам на знак нашої доброї волі вийти на вулиці, взятися за руки та побудувати символічний ланцюг єдності,

– сказала Тимошенко.

Друге місце і вісім відсотків, за даними обох опитувань, отримує шоумен Володимир Зеленський. Чи буде його прізвище у виборчому бюлетені досі не відомо. У соцмережах він активно коментує дії влади, не гребуючи міцним слівцем, а також вправно тримає інтригу.



Володимир Зеленський

Політологи вважають, що Зеленського фінансує Коломойський. Але сам олігарх від проекту кандидата Зеленського вчергове відхрещується.

Аж на третьому місці опинився Петро Порошенко з результатом до восьми відсотків. Відомо, що він почав готуватися до виборів вже давно. Натомість, на думку політологів, запровадження воєнного стану вважають невдалою спробою передвиборчого піару.



Петро Порошенко

А от успішне створення помісної православної церкви доповнило тріаду його передвиборчої кампанії "Армія-мова-віра". На прес-конференції Порошенко хвалився церковним досягненням.

Опоблоківцю Юрію Бойку обидва опитування прогнозують четверту позицію. Його підтримав лідер партії "За життя" Вадим Рабинович. А тим часом в Опозиційному блоці з'явився ще один кандидат – Олександр Вілкул, він із гаслами про мир отримує менше, ніж один відсоток голосів.



Олександр Вілкул

Натомість соціологічна група "Рейтинг" четверте місце і 6 відсотків голосів віддала Анатолію Гриценкові. Його підтримали троє лідерів демократичної опозиції Микола Томенко, Микола Катеринчук та Віктор Чумак, який очолив виборчий штаб. Так Гриценко сподівається наростити підтримку.

Лідер радикалів Ляшко популістичними гаслами заробив трохи більше, ніж чотири відсотків і йде одразу після першої п'ятірки. Наздоганяє його ще один непевний кандидат - співак Святослав Вакарчук. Спонсором його можливого походу в політку називали олігарха Віктора Пінчука. Він це спростовував. Сам Вакарчук тримає інтригу.

Решта кандидатів отримують не більше двох процентів голосів. Але це лише імовірні підрахунки соціологів. Скільки ж голосів отримають кандидати насправді - стане відомо після дня голосування 31 березня.