ЦВК схвалила старт президентської виборчої кампанії з 31 грудня

У четвер, 27 грудня, Центральна виборча комісія України оголосила про початок з 31 грудня 2018 року виборчого процесу виборів президента України, запланованих на 31 березня 2019 року.

Відповідну постанову ЦВК схвалила на своєму засіданні.

Читайте також: Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019

Згідно із законом, виборча кампанія триватиме 90 днів.

Для реєстрації в ЦВК кандидату або партії необхідно внести грошову заставу у розмірі 2 мільйонів 500 тисяч гривень. У разі програшу, застава не повертається. Крім того, кандидат повинен надати декларацію про доходи за рік, що передує року початку виборів.

Національне агентство з питань запобігання корупції надає інформацію про результати перевірки відомостей, зазначених у декларації. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації.

Подання документів закінчується за 55 днів до дня виборів. Тобто до 8 лютого 2019 року українці знатимуть усіх кандидатів у президенти.

Хто може стати Президентом України? Громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в країні протягом 10 останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата.

Нагадаємо, 26 листопада після прийняття закону щодо запровадження воєнного стану депутати також ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року: за відповідне рішення проголосували 298 депутатів. 28 листопада цей документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, відтак постанова набула чинності.