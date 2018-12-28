Як працюватиме парламент напередодні виборів у 2019 році: пояснення експерта

Український політикум вже активно почав готуватися до президентських та парламентських виборів, що відбудуться у березні та жовтні 2019 року відповідно. Проте, як зазначають політологи, за 2018 рік депутати не ухвалили важливі для країни законопроекти та реформи. Чого ж очікувати у 2019 році, який вже охрестили роком виборів.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Солонтай.

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На його думку, парламент у рік виборів буде збиратися виключно для прийняття дуже важливих та урочистих речей. Таких як, наприклад, ухвалення символічних змін до Конституції, або ж порушити питання по якому виборчому закону їм вигідніше переобирати самих себе у парламент.

Їх максимум – прийняти пару символічних рішень, які їм будуть необхідні. Я вважаю, що депутати Верховної Ради дочекаються результатів президентських виборів, оцінять політичну ситуацію в країні, а вже потім будуть розв'язувати свої питання,

– сказав Солонтай.

Також він додав, що українцям варто очікувати зміни політичної еліти, адже за минулі вибори Верховна Рада оновилася, з'явилися нові обличчя. Проте система залишилася незмінною. Це і буде основною проблемою уряду.

Нагадаємо, 27 грудня ЦВК схвалила старт передвиборчої президентської кампанії з 31 грудня, тобто з цього дня в Україні офіційно реєструватимуть кандидатів на посаду глави держави. Самі вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Натомість вибори до парламенту розпочнуться 27 жовтня 2019 року.