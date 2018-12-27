Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?

Чим ближче президентські вибори, тим чіткіше соцопитування фіксують тенденцію: українці прагнуть якісних змін серед еліти. Зокрема, хочуть, аби до влади прийшли люди, не пов’язані з політикою. Такі, наприклад, як Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, який може стати фаворитом перегонів, і вже заявив, що йде в парламент.

Про можливі зміни в політикумі, а також плюси і мінуси приходу у велику політику представників шоу-бізнесу, – далі в матеріалі 24 каналу.

Запит на акторів і шоуменів у політиці – світова тенденція

Як раніше писав 24 канал у матеріалі "Політика і шоубіз: чому українці обирають співаків і коміків?", українці дуже активно звернули увагу на відомих співаків, акторів і спортсменів, рейтинги яких різко пішли вгору. Особливо – Зеленського. Згідно кільком опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, групою "Рейтинг" і "Соціальним моніторингом", відомий шоумен, керівник студії "Квартал 95" має друге місце – 14,6%-15, 6% серед тих, хто визначився. На першому – Юлія Тимошенко, у якої 19,3%-21,2% підтримки. На третьому – Петро Порошенко – 11,6%.

А в другому турі Зеленський може перемогти і Юлію Тимошенко (23% проти 22%), і Петра Порошенка (27,8% проти 22,2%). Вакарчук однозначно виграє в Порошенка: 24% проти 11%. Примітно, що за кілька тижнів до офіційного початку президентської кампанії (31 грудня 2018 року), Зеленський "підтягнув" свої показники з 14,6% до 15, 6%. Натомість у Тимошенко вони дещо просіли – до 19%. А Порошенко знову поступився місцем Анатолію Гриценку.

Експерти наголошують: суспільство втомилося від монотонності, прогнозованості нинішніх політиків, жуйки, що втратила смак. Як зауважує аналітик Валентин Гладких, одна й та сама риторика майже 28 років. Тому є бажання це змінити. За його словами, має бути динаміка соціальних протестів. Інакше ми сповзатимемо в феодалізм, відбуватиметься повна деградація соціальних відносин.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголошує: значна частина населення не довіряє політикам. Не важливо, кого вони представляють – владу чи опозицію. А вибір не з політиків – обмежений: Вакарчук, який досі нічого не сказав, і Зеленський.



Рональд Рейган був хорошим актором і успішним політиком

При цьому політологи зауважують: у світі є чимало позитивних прикладів успішної політичної кар’єри людей не з політики. Зокрема, 24 канал у матеріалі "Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?" нагадує: президент США Рональд Рейган – актор, що знявся в понад 50-ти фільмах. Президент Чехії – Вацлав Гавел, драматург, поет і актор, який після розпаду соціалістичного табору вивів країну з кризи, був моральним авторитетом.

Зараз громадяни в різних країнах голосують за шоуменів, кидаючи виклик традиційним політичним елітам. В Італії партію "П'ять зірок" створив аналог Зеленського – популярний комік "Беппе" Грілло – Джузеппе П'єро. В Словенії – нинішній прем'єр-міністр Мар'ян Шарец – теж колишній популярний комік.

Чи вистачить у акторів і шоуменів навичок для політики?

Офіційно про похід у велику політику заявив тільки Володимир Зеленський. Щоправда, шоумен поки вирішив йти на парламентські вибори на чолі партії "Слуга народу". Про президентські вибори рішення немає. За словами Зеленського, остаточне "так чи ні" залежить від позиції його сім’ї.

Водночас, на думку Валентина Гладких, Зеленський у будь-якому випадку вже фаворит громадської думки. Але навіть за умови того, що він візьме участь у виборах президента і не отримає золото – це вже величезне досягнення. Президентська кампанія – трамплін для подальшої парламентської. Тому Зеленському треба спробувати себе і закласти фундамент.

Основна перевага Зеленського – запит в українському суспільстві на оновлення і очищення політичної еліти. На нове та інакше. Наскільки він зможе успішно цим скористатися, залежить від нього. Кон’юнктура сприятлива, – зазначає Валентин Гладких.

В свою чергу, політолог Петро Олещук, розповідаючи 24 каналу про шанси на успіх на виборах людей не з політики, підкреслив: Зеленський – не Вакарчук. Вакарчук за своїм психотипом має претензію на статус морального авторитета, відстороненого від процесу. А Зеленський – людина дії. Більшою мірою орієнтований на досягнення результату.



Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський

З ним погоджується Валентин Гладких. За його словами, в Зеленського є погляди і бачення на суспільно-політичні процеси. Він не один рік успішно займається бізнесом.

За образом людини на сцені ми не помічаємо образ менеджера і продюсера, бізнесмена, який досить добре орієнтується в тому, що відбувається в державі. Навряд чи, що в Володимира Зеленського гірші уявлення, ніж десь у 90% політиків, які зараз при владі. Вочевидь, він уміє розбиратися в людях. А що таке досвід у політиці? Брехати і зраджувати? То це не потрібно тому, хто йде в політику, щоб щось змінити в країні, – підкреслив Гладких.

Водночас, за словами Володимира Фесенка, сильне місце Зеленського – його прихильники, в більшій мірі, зі сходу України.

В другому турі Зеленський для виборців на сході буде оптимальним вибором у боротьбі з кандидатами, пов’язаними з Майданом. Зеленський не представляє і так званий Антимайдан. Але його сприймають не в парі суперечностей: Майдан-Антимайдан, – вважає Фесенко.

В Зеленського немає команди, але проти нього запустять технології

Одна з головних претензій щодо реальних можливостей нових людей у політиці, зокрема, Вакарчука і Зеленського – відсутність команди. На переконання Валентина Гладких, це не така й значна проблема. Хоча, зауважує експерт, на президентську кампанію треба одна команда, а на парламентську – інша. Дилема буде щодо вибору між ресурсними і одіозними кандидатами.

Головне, щоб до команди Зеленського не потрапили одіозні і токсичні люди, які вб’ють рейтинг його і політичної сили. Але в Україні достатньо людей, які мають ресурси, амбіції і бажання щось змінити. Які заробили свій капітал, як і Зеленський, не на розпилюванні держбюджету і корупційних потоках. Він цілком може їх залучити. Треба обрати справді тих, хто не кон'юнктурник, і хтоне хоче за його спиною залізти у велику політику. Тут потрібен практичний життєвий досвід і менеджерський талант, – переконаний Гладких.

При цьому Фесенко вважає: всім головним фаворитам, включаючи Порошенка, Тимошенко, Гриценка, треба знайти рецепт, як боротися із Зеленським.

Зеленський для Порошенка – конкурент у боротьбі за вихід у другий тур. Для Тимошенко Зеленський стане проблемою, якщо вийде з неї до другого туру. У нього нижче антирейтинг, – зазначає Фесенко.

На думку Гладких, на виборах Зеленського намагатимуться дискредитувати, використовувати якісь плями в біографії. Приміром, зв'язок з олігархами, що він не самостійний, технічний кандидат. Але, говорить експерт, про зв’язок з олігархами можна сказати про будь-кого: про Тимошенко, Порошенка, Ляшка...



Юлія Тимошенко, Петро Порошенко і Олег Ляшко / Колаж Інформатора

По-друге, критика з національно-демократичних позицій у вульгарному розумінні. Можуть згадати неоднозначні вислови про Україну тощо.

По-третє, шукатимуть нюанси, пов’язані з бізнесом. Втім, наголошує він, якщо людина готується до виборів, то відповіді на такі питання має.

Тому, на переконання Гладких, шансів на успіх на виборах у людини не з політики достатньо. Гладких відзначає: зміна людей в українській політиці може і не приведе до швидких змін на краще. Але вона необхідна.

Відсутність змін людей в українській політиці гарантовано не приведе до змін на краще. Оновлення, динаміка – це позитив. А всі розмови про компетентність, яким буде головнокомандуючим нова людина? А як Порошенко ним став? Для перемоги треба два таланти. Перший – подобатися виборцю, щоб тобі довіряли і були готові робити кроки, які вимагає політичний лідер. Другий – вміння формувати команду. Є підстави, що в Зеленського все це є, – наголосив Валентин Гладких.

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