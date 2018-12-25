Чи Зеленський братиме участь у президентських виборах: з'явився коментар шоумена

Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський зізнався, що зараз дуже багато роздумує над участю у прийдешніх президентських виборах 2019 року. За словами артиста, активні дискусії точаться, зокрема, у його родинному колі.

Про це шоумен заявив у коментарі журналісту Дмитру Гордону.

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"Я про це думаю, думаю... Схиляюся... Рано про це говорити... Але, думаю, можливо, так. Я про це дуже серйозно думаю та багато говорю з сім'єю", – зауважив Зеленський.

Як підкреслив він, для нього дуже важливою є думка родини щодо питання імовірного висування на посаду президента.

"Вони (сім’я Зеленського – 24 канал) дуже бояться, бо вони глибоко розуміють, якою я є людиною. Глибоко! Вони розуміють, наскільки я гостро, вкрай радикально є справедливим до всього. Розумієш, я длубаюся в салаті олів'є... Я – та людина, яка може знайти що там, як... І я – така людина, що буду до кінця стояти. Вони дуже переживають через це моє внутрішнє відчуття", – переконує артист.

Як пояснив Зеленський, для нього важливо вийти з будь-якої ситуації, в яку він потрапив, щонайменше не таким, яким у неї увійшов. За його словами, перш за все, мається на увазі про ставлення людей до нього.

"Зрозуміло, що у мене є гроші, є нерухомість, є бізнес... Але головне – хто ти. Я внутрішньо себе не хочу втратити. Я хочу, щоб мене поважали люди. Бо це приємно. Це просто приємно на фізичному рівні. Я ніколи не погоджуся на жодні умови, щоб втратити свої честь і гідність. Ніколи. Тому вони (члени сім'ї – 24 канал) і бояться", – каже лідер "Кварталу 95".

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Як приклад він навів діалог із рідними щодо його політсили "Слуга народу" – зокрема, її участі у виборах до Верховної Ради та пошуку партійців.

Ми добираємо людей, будемо їхати по країні... Ну дійдемо до цього – восени вибори. І дуже хочеться знайти порядних людей. "А уяви собі на секунду, Володю, що ти завів людей туди (зрозуміло, є критерії – щоб вони ніколи не були в політиці, зрозуміло, що я 10 разів буду з ними говорити, дивитися), і вони виявилися... людьми, не хочеться говорити "поганими" – гарними, але приживальцями. Що із цим робити?" Прибрати! Повністю. Я поховаю цю партію, відразу, в один момент, якщо не буде можливості змінити одного, другого, третього на інших трьох,

– підсумував Зеленський.

Коментар лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського щодо участі у виборах президента: дивіться відео

До слова, 2019 році президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а парламентські – 27 жовтня.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вже коментував імовірну участь у виборах президента. Так, під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом він, зокрема, зазанчив, що у нього є юридична освіта та немає політичного досвіду, але в обох випадках – це плюс, у разі, ящо він усе ж піде у президенти. Також гуморист зауважив, що його зачіпає, коли говорять, що гроші йому на участь у виборах може дати тільки олігарх Ігор Коломойський.



З біографією Володимира Зеленського Ви можете ознайомитися за цим посиланням.