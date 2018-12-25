00:22
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Чи Зеленський братиме участь у президентських виборах: з'явився коментар шоумена

      241 Читать новость на русском
      Шоумен Володимир Зеленський відреагував на своє імовірне висування у президенти
      Шоумен Володимир Зеленський відреагував на своє імовірне висування у президенти / Соцмережі

      Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський зізнався, що зараз дуже багато роздумує над участю у прийдешніх президентських виборах 2019 року. За словами артиста, активні дискусії точаться, зокрема, у його родинному колі.

      Про це шоумен заявив у коментарі журналісту Дмитру Гордону.

      Читайте також: Хто потрапив у топ-5 кандидатів президентських виборів 2019

      про це думаю, думаю... Схиляюся... Рано про це говорити... Але, думаю, можливо, так. Я про це дуже серйозно думаю та багато говорю з сім'єю", – зауважив Зеленський.

      Як підкреслив він, для нього дуже важливою є думка родини щодо питання імовірного висування на посаду президента.

      "Вони (сім’я Зеленського – 24 канал) дуже бояться, бо вони глибоко розуміють, якою я є людиною. Глибоко! Вони розуміють, наскільки я гостро, вкрай радикально є справедливим до всього. Розумієш, я длубаюся в салаті олів'є... Я – та людина, яка може знайти що там, як... І я – така людина, що буду до кінця стояти. Вони дуже переживають через це моє внутрішнє відчуття", – переконує артист.

      Як пояснив Зеленський, для нього важливо вийти з будь-якої ситуації, в яку він потрапив, щонайменше не таким, яким у неї увійшов. За його словами, перш за все, мається на увазі про ставлення людей до нього.

      "Зрозуміло, що у мене є гроші, є нерухомість, є бізнес... Але головне – хто ти. Я внутрішньо себе не хочу втратити. Я хочу, щоб мене поважали люди. Бо це приємно. Це просто приємно на фізичному рівні. Я ніколи не погоджуся на жодні умови, щоб втратити свої честь і гідність. Ніколи. Тому вони (члени сім'ї – 24 канал) і бояться", – каже лідер "Кварталу 95".

      Читайте також: Партія Зеленського в лідерах парламентських виборів, – соцопитування

      Як приклад він навів діалог із рідними щодо його політсили "Слуга народу" – зокрема, її участі у виборах до Верховної Ради та пошуку партійців.

      Ми добираємо людей, будемо їхати по країні... Ну дійдемо до цього – восени вибори. І дуже хочеться знайти порядних людей. "А уяви собі на секунду, Володю, що ти завів людей туди (зрозуміло, є критерії – щоб вони ніколи не були в політиці, зрозуміло, що я 10 разів буду з ними говорити, дивитися), і вони виявилися... людьми, не хочеться говорити "поганими" – гарними, але приживальцями. Що із цим робити?" Прибрати! Повністю. Я поховаю цю партію, відразу, в один момент, якщо не буде можливості змінити одного, другого, третього на інших трьох,
      – підсумував Зеленський.

      Коментар лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського щодо участі у виборах президента: дивіться відео 

      До слова, 2019 році президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а парламентські – 27 жовтня.

      Нагадаємо, Володимир Зеленський вже коментував імовірну участь у виборах президента. Так, під час виступу на сцені "Кварталу 95" у дечому з гумористичним підтекстом він, зокрема, зазанчив, що у нього є юридична освіта та немає політичного досвіду, але в обох випадках – це плюс, у разі, ящо він усе ж піде у президенти.  Також гуморист зауважив, що його зачіпає, коли говорять, що гроші йому на участь у виборах може дати тільки олігарх Ігор Коломойський.

      З біографією Володимира Зеленського Ви можете ознайомитися за цим посиланням. 

      що говорять про зеленського як про імовірного кандидату у президенти: 
      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      25 грудня , 22:22 Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
      Катерина Петренко 813
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      25 грудня , 22:00 Головні новини 25 грудня: санкції РФ проти України та прохання Папи Римського про мир
      1893
      Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      25 грудня , 19:03 Історія військової медсестри: "Розумієш цінність життя, сім’ї та дружби"
      Повернись живим 815
      Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      25 грудня , 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
      Юлія Михайлова 3817
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото
       5 вересня , 15:17
      Гривня потроху відвойовує позиції
       20 січня 2016 , 18:08 1
      Головні новини футболу 10 жовтня: Україна розписала нічию з Італією, юнацькі збірні стартували у відборах до Євро
       11 жовтня , 07:00
      Філософія Шевченка провалилася, а експеримент з Зінченком був вдалим – що говорять цифри про матч Італія – Україна
       11 жовтня , 16:43
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук