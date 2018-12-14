16:49
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      Партія Зеленського в лідерах парламентських виборів, – соцопитування

      600 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Якби у грудні проходили вибори до Верховної Ради, то партія Володимира Зеленського "Слуга народу", яка поки не оголосила про свою участь, була б у лідерах.

      Про це свідчать результати опитування Центру "Соціального моніторингу" та Українського інституту соціальних досліджень.

      Читайте також: Відрив Зеленського від Порошенка вийшов за межі статистичної похибки, – політолог

      Зараз до Верховної Ради мають шанс пройти вісім партій.

      Серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме, 20,4% готові підтримати ВО "Батьківщина", 12,9% – "Слуга народу", яка ще не заявила про свою участь у виборах, 11,6% – "За життя", 11,5 – "Громадянську позицію", 11% – "БПП "Солідарність". За "Радикальну партію Ляшка" готові віддати 7,9% голосів, за "Самопоміч" – 5,8%  і 5,3%.

      Зеленський Тимошекно вибори рейтинг
      "Батьківщина" та "Слуга народу" – в лідерах

      Не подолали б бар'єр 5% "Опозиційний блок", за нього готові голосувати 2,1%, за "Народний фронт" –  0,3%.

      У президентських перегонах також лідирує Юлія Тимошенко – 19,3%, на другому місці Володимир Зеленський – 15,6%. Трійку лідерів замикає Анатолій Гриценко – 15,2 %.

      Тимошекно Гриценко Вакарчук Зеленський Поршенко вибори рейтинги
      Результати соцопитування щодо президентських виборів 

      Опитування проходило з 1 по 10 грудня 2018 року. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2198 респондентів у віці від 18 років і старше.

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Рейтинги Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Головні новини футболу 9 серпня: Зоря зіграла внічию з Брагою, Маріуполь програв Бордо, Зінченко відмовився змінити клуб
       10 серпня , 07:00
      Біля Генпрокуратури України виявлено найбільшу кількість порушників паркування
       1 листопада , 14:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук