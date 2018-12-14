Партія Зеленського в лідерах парламентських виборів, – соцопитування

Якби у грудні проходили вибори до Верховної Ради, то партія Володимира Зеленського "Слуга народу", яка поки не оголосила про свою участь, була б у лідерах.

Про це свідчать результати опитування Центру "Соціального моніторингу" та Українського інституту соціальних досліджень.

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Зараз до Верховної Ради мають шанс пройти вісім партій.

Серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме, 20,4% готові підтримати ВО "Батьківщина", 12,9% – "Слуга народу", яка ще не заявила про свою участь у виборах, 11,6% – "За життя", 11,5 – "Громадянську позицію", 11% – "БПП "Солідарність". За "Радикальну партію Ляшка" готові віддати 7,9% голосів, за "Самопоміч" – 5,8% і 5,3%.



"Батьківщина" та "Слуга народу" – в лідерах

Не подолали б бар'єр 5% "Опозиційний блок", за нього готові голосувати 2,1%, за "Народний фронт" – 0,3%.

У президентських перегонах також лідирує Юлія Тимошенко – 19,3%, на другому місці Володимир Зеленський – 15,6%. Трійку лідерів замикає Анатолій Гриценко – 15,2 %.



Результати соцопитування щодо президентських виборів

Опитування проходило з 1 по 10 грудня 2018 року. Методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) опитали 2198 респондентів у віці від 18 років і старше.