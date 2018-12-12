Відрив Зеленського від Порошенка вийшов за межі статистичної похибки, – політолог

Останнє соціологічне дослідження від Київського міжнародного інституту соціології демонструє, що відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка у президентському рейтингу зростає, і ця різниця вже більша за статистичну похибку.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Петро Олещук.

Відрив Зеленського, який займає другу позицію, від Порошенка, котрий іде третім, зростає. Тепер він за значущими параметрами (загальна кількість опитаних та ті, хто візьмуть участь у голосуванні) вже має перевагу у 2 та 3 відсотки. А це – більше за статистичну похибку. Тож схоже, що всі "рухи тіла" чинного глави держави поки що особливої користі йому не приносять,

– підкреслив Петро Олещук.

Політолог також наголосив, що вихід у другий тур Володимира Зеленського та лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко на президентських виборах у березні 2019 року не видається неймовірною ідеєю.

Крім цього, Петро Олещук звернув увагу на зниження рейтингу потенційного кандидата Святослава Вакарчука.

"Рейтинг Вакарчука "просів" до трохи більше 2%. Очевидно, його виборець втомився чекати, коли ж він нарешті визначиться зі своєю участю", – пояснив політолог.

Водночас він зазначив, що для реальних перетворень у державі люди вважають за потрібне не лише змінити політиків, а й переформатувати "правила гри". Опитування показало, що за це виступає понад 50% респондентів.

"Уроки недалекого минулого, коли електорат використовували як "одноразовий народ" під час постійної перетасовки публічних масок, все ж впливають на свідомість громадян. Але поки що це усвідомлення дуже своєрідно відображається на електоральних настроях", – вважає Петро Олещук.

Як відомо, за даними останнього всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу потенційних кандидатів у президенти (14,6% серед тих, хто визначився з вибором). На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. У другому турі Володимир Зеленський перемагає і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.