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      Відрив Зеленського від Порошенка вийшов за межі статистичної похибки, – політолог

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      Порошенко і Зеленський
      Порошенко і Зеленський

      Останнє соціологічне дослідження від Київського міжнародного інституту соціології демонструє, що відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка у президентському рейтингу зростає, і ця різниця вже більша за статистичну похибку.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Петро Олещук.

      Відрив Зеленського, який займає другу позицію, від Порошенка, котрий іде третім, зростає. Тепер він за значущими параметрами (загальна кількість опитаних та ті, хто візьмуть участь у голосуванні) вже має перевагу у 2 та 3 відсотки. А це – більше за статистичну похибку. Тож схоже, що всі "рухи тіла" чинного глави держави поки що особливої користі йому не приносять,
      – підкреслив Петро Олещук.

      Політолог також наголосив, що вихід у другий тур Володимира Зеленського та лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко на президентських виборах у березні 2019 року не видається неймовірною ідеєю.

      Крім цього, Петро Олещук звернув увагу на зниження рейтингу потенційного кандидата Святослава Вакарчука.

      "Рейтинг Вакарчука "просів" до трохи більше 2%. Очевидно, його виборець втомився чекати, коли ж він нарешті визначиться зі своєю участю", – пояснив політолог.

      Водночас він зазначив, що для реальних перетворень у державі люди вважають за потрібне не лише змінити політиків, а й переформатувати "правила гри". Опитування показало, що за це виступає понад 50% респондентів.

      "Уроки недалекого минулого, коли електорат використовували як "одноразовий народ" під час постійної перетасовки публічних масок, все ж впливають на свідомість громадян. Але поки що це усвідомлення дуже своєрідно відображається на електоральних настроях", – вважає Петро Олещук.

      Як відомо, за даними останнього всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології, Володимир Зеленський посідає друге місце у рейтингу потенційних кандидатів у президенти (14,6% серед тих, хто визначився з вибором). На першому – Юлія Тимошенко (21,2%). Петро Порошенко займає третю позицію з 11,6% підтримки. У другому турі Володимир Зеленський перемагає і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Рейтинги Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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