Отрыв Зеленского от Порошенко вышел за пределы статистической погрешности, – политолог

Последнее социологическое исследование Киевского международного института социологии демонстрирует, что отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко в президентском рейтинге растет, и эта разница уже большая за статистическую погрешность.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Петр Олещук.

Отрыв Зеленского, который занимает вторую позицию, от Порошенко, который идет третьим, растет. Теперь он за значимыми параметрами (общее количество опрошенных и те, кто примут участие в голосовании) уже имеет преимущество в 2 и 3 процента. А это – больше статистической погрешности. Поэтому похоже, что все "телодвижения" действующего главы государства пока особой пользы ему не приносят,

– подчеркнул Петр Олещук.

Политолог также отметил, что выход во второй тур Владимира Зеленского и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на президентских выборах в марте 2019 года не представляется невероятной идеей.

Кроме этого, Петр Олещук обратил внимание на снижение рейтинга потенциального кандидата Святослава Вакарчука.

"Рейтинг Вакарчука "просел" до чуть более 2%. Очевидно, его избиратель устал ждать, когда же он наконец определится со своим участием", – пояснил политолог.

В то же время он отметил, что для реальных преобразований в государстве люди считают нужным изменить не только политиков, но и переформатировать "правила игры". Опрос показал, что за это выступает более 50% респондентов.

"Уроки недалекого прошлого, когда электорат использовали как "одноразовый народ" во время постоянной перетасовки публичных масок, все же влияют на сознание граждан. Но пока что это осознание очень своеобразно отражается на электоральных настроениях", – считает Петр Олещук.

Как известно, по данным последнего всеукраинского опроса, который провел Киевский международный институт социологии, Владимир Зеленский занимает второе место в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты (14,6% среди тех, кто определился с выбором). На первом – Юлия Тимошенко (21,2%). Петр Порошенко занимает третью позицию с 11,6% поддержки. Во втором туре Владимир Зеленский побеждает и Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.