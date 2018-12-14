Партия Зеленского в лидерах парламентских выборов, – соцопрос

Если бы в декабре проходили выборы в Верховную Раду, то партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая пока не объявила о своем участии, была бы в лидерах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социального мониторинга" и Украинского института социальных исследований.

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Сейчас в Верховную Раду имеют шанс пройти восемь партий.

Среди определившихся, за которых будут голосовать, 20,4% готовы поддержать ВО "Батькивщина", 12,9% – "Слуга народа", которая еще не заявила о своем участии в выборах, 11,6% – "За жизнь" , 11,5 – "Гражданскую позицию", 11% – "БПП "Солидарность". За "Радикальную партию Ляшко" готовы отдать 7,9% голосов, за "Самопомич" – 5,8% и 5,3%.



"Батькивщина" и "Слуга народа" – в лидерах

Не преодолели бы барьер 5% "Оппозиционный блок", за него готовы голосовать 2,1%, за "Народный фронт" – 0,3%.

В президентской гонке также лидирует Юлия Тимошенко – 19,3%, на втором месте Владимир Зеленский – 15,6%. Тройку лидеров замыкает Анатолий Гриценко – 15,2%.



Результаты соцопроса относительно президентских выборов

Опрос проходил с 1 по 10 декабря 2018 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2198 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.