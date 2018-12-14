17:20
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, 13 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Партия Зеленского в лидерах парламентских выборов, – соцопрос

      365 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Если бы в декабре проходили выборы в Верховную Раду, то партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которая пока не объявила о своем участии, была бы в лидерах.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социального мониторинга" и Украинского института социальных исследований.

      Читайте также: Отрыв Зеленского от Порошенко вышел за пределы статистической погрешности, – политолог

      Сейчас в Верховную Раду имеют шанс пройти восемь партий.

      Среди определившихся, за которых будут голосовать, 20,4% готовы поддержать ВО "Батькивщина", 12,9% – "Слуга народа", которая еще не заявила о своем участии в выборах, 11,6% – "За жизнь" , 11,5 – "Гражданскую позицию", 11% – "БПП "Солидарность". За "Радикальную партию Ляшко" готовы отдать 7,9% голосов, за "Самопомич" – 5,8% и 5,3%.

      Зеленський Тимошекно вибори рейтинг
      "Батькивщина" и "Слуга народа" – в лидерах

      Не преодолели бы барьер 5% "Оппозиционный блок", за него готовы голосовать 2,1%, за "Народный фронт" – 0,3%.

      В президентской гонке также лидирует Юлия Тимошенко – 19,3%, на втором месте Владимир Зеленский – 15,6%. Тройку лидеров замыкает Анатолий Гриценко – 15,2%.

      Тимошекно Гриценко Вакарчук Зеленський Поршенко вибори рейтинги
      Результаты соцопроса относительно президентских выборов

      Опрос проходил с 1 по 10 декабря 2018 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2198 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 рейтинги Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      сегодня , 16:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
      75
      Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      сегодня , 16:01 Улучшит ли европейское законодательство качество украинских продуктов
      87
      Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      сегодня , 15:30 Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав
      Віталій Шабунін 151
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 591
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сегодня , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 904
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Две маршрутки серьезно столкнулись в Кировоградской области
       31 декабря 2015 , 15:03
      Форвард Шахтера, играющий на правах аренды за Малагу, забил победный гол
       25 августа , 14:14
      Как арендовать машину без ошибок: прокат авто за рубежом
       25 августа , 17:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук