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      На таких людей, як Зеленський і Вакарчук, українці реагують, як на лікарів, – експерт

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      Рейтинги Зеленського і Вакарчука зростають
      Рейтинги Зеленського і Вакарчука зростають / Фото з відкритих джерел

      Покоління, виховане Кучмою, – Порошенко, Тимошенко, Рабінович, Бойко – відходить у минуле. Українці частіше звертають увагу на тих, хто ніколи не мав нічого спільного з політикою – співаків чи артистів. Зокрема, Зеленського і Вакарчука.

      Про це пише журналіст 24 каналу в статті "Політика і шоубіз: чому українці обирають співаків і акторів?"

      Читайте також: Якщо Зеленський піде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, значна частина населення не довіряє політикам. Не важливо, кого вони представляють – владу чи опозицію. А вибір не з політиків – обмежений: Зеленський і Вакарчук. Решту або не знають, або вони ніяк себе не проявили в політичному контексті.

      Українське суспільство перебуває у стані нервозності через війну, соціально-економічні проблеми. Такої кризи недовіри до політиків ніколи не було за 27 років незалежності. Тому на таких людей, як Зеленський і Вакарчук, українці реагують, як на лікарів, шаманів-заспокоювачів,
      – говорить Володимир Фесенко.

      Автор нагадує, у світі є безліч прикладів успішної політичної кар’єри людей мистецтва. Найвідоміший – президент США Рональд Рейган – актор, котрий знявся в понад 50-ти фільмах. За словами Володимира Фесенка, на Заході громадяни активно голосують за людей не з політики, які кидають виклик традиційним елітам.

      Тренд на шоуменів, людей не з політики, спостерігається в багатьох країнах. В Італії партію "П'ять зірок" створив "аналог" Зеленського – популярний комік "Беппе" Грілло – Джузеппе П'єро. У Словенії – колишній мер, а зараз прем'єр-міністр Мар'ян Шарец – теж був популярним коміком. Тому той факт, що президентські рейтинги Вакарчука і Зеленського зростають, закономірний. У специфічному сенсі Трамп з точки зору його амплуа шоумена – американський Зеленський,
      – підкреслює Володимир Фесенко.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно опитування, проведеного наприкінці жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та соціологічною групою "Рейтинг", на першому місці Юлія Тимошенко – 20,7%. від тих, хто визначився з вибором і візьме участь у голосуванні. На другому місці Володимир Зеленський – 11,4%. Петро Порошенко на третьому  – 10,3%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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