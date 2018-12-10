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      Політика і шоубіз: чому українці обирають співаків і акторів?

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      Чому українці готові проголосувати за Зеленського і Вакарчука?
      Чому українці готові проголосувати за Зеленського і Вакарчука? / 24 канал

      В Україні від виборів до виборів існує попит на "третю силу" й нові обличчя в політиці. Наразі українці звернули увагу на відомих співаків, акторів і спортсменів, рейтинги яких різко пішли вгору. Особливо – Зеленського і Вакарчука.

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      Чому наші співвітчизники хочуть бачити у владі представників не з політичної сфери, – в матеріалі 24 каналу.

      В Україні відбувається зміна політичних поколінь

      Протягом останнього року різні соціологічні компанії фіксують тенденцію різкого зростання підтримки відомого співака Святослава Вакарчука, який певний період посідав третє місце в опитуваннях, а також шоумена Володимира Зеленського.

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      Наразі вперед вийшов Зеленський. Його президентський рейтинг, згідно з опитуванням, проведеним наприкінці жовтня Київським міжнародним інститутом соціології, Українським центром економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова та соціологічною групою "Рейтинг", складає 11,4% від тих, хто визначився з вибором і візьме участь у голосуванні. Це друге місце після Юлії Тимошенко, в якої 20,7%. Зеленський обігнав чинного президента Петра Порошенка, який на третьому місці – 10,3%. Теоретично Зеленський може вийти до другого туру. А там, хто знає, кого оберуть українці…

      Порошенко Тимошенко Бойко
      Укранці втомилися від обіцянок Тимошенко, Порошенка і Бойка

      Експерти зауважують: попит на нові обличчя є. Соціологічні дослідження показують, що третина українців не визначилася, за кого голосуватиме на президентських і парламентських виборах. Уперше з 2012 року, за даними групи "Рейтинг", охочих віддати свій голос за нові партії більше, ніж тих, хто готовий підтримати політсили, представлені в парламенті: 46% проти 30%. Крім того, за кілька місяців до президентських виборів немає безумовного лідера громадської думки. По-друге, за даними "Рейтингу", рівень недовіри до головних акторів від політики зашкалює. В Порошенка – мінус 50%, Тимошенко – понад 25%, у Бойка – 23%.

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      Водночас у Зеленського і Вакарчука – лише 5-6% недовіри. Як зазначає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, значна частина населення не довіряє політикам. Не важливо, кого вони представляють – владу чи опозицію. А вибір не з політиків – обмежений: Зеленський і Вакарчук. Решту або не знають, або вони ніяк себе не проявили в політичному контексті.

      Українське суспільство перебуває в стані нервозності через війну, соціально-економічні проблеми. Такої кризи недовіри до політиків ніколи не було за 27 років незалежності. Тому на таких людей, як Зеленський і Вакарчук, українці реагують, як на лікарів, шаманів-заспокоювачів,
      – говорить Володимир Фесенко.

      Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк підкреслює: відходить покоління, виховане Кучмою. Порошенко та Тимошенко – по двадцять років при владі, Рабінович, Бойко… Для багатьох з них це будуть останні президентські вибори.

      Країною керують люди, виховані в радянській ментальності. Вони розуміють державу, як джерело своїх прибутків, а не як машину для заробляння грошей для країни. Треба сформувати кадровий резерв нових поколінь. Частково він уже є: молоді депутати в парламенті і на місцях, волонтери й громадські активісти, журналісти. Але їх хоче "з’їсти" старе покоління, щоб законсервувати цю систему. Чи проб’ється це покоління, вирішуватиметься на президентських і парламентських виборах. Інакше ще 10 років ми не отримаємо нову якість влади,
      – наголосив Микола Давидюк.

      Чому саме представники шоу-бізнесу?

      Через втому від політиків, які майже цілу вічність при владі, а при цьому в країні мало що змінилося на краще, українці звертають увагу на тих, хто ніколи не мав нічого спільного з політикою. Співаків, артистів, спортсменів. Вони не просто користуються популярністю за свої успіхи. А гостро критикують дії влади й політичного істеблішменту, висловлюють непопулярні думки – про що бояться говорити вголос нинішні політики, оскільки це може знизити їхні рейтинги.

      Рейган
      Колишій актор Рейган припинив холодну війну з СРСР 

      Приміром, Володимир Зеленський, жартуючи, різко критикує владу і політиків з різних таборів. Святослав Вакарчук не лише популярний співак, а й громадський діяч, відомий своєю активною позицією ще з Помаранчевої революції. Був деякий час народним депутатом від команди Ющенка.

      Зазначимо, що в Україні є чимало прикладів участі представників шоу-бізнесу чи спорту в політиці. Найяскравіший приклад – мер Києва Віталій Кличко. Успішний спортсмен прийшов у політику більше десяти років тому. У 2006-му Кличко вперше балотувався у мери Києва. Далі розбудовував партію – спочатку на київському рівні, а далі на всеукраїнському. За словами Давидюка, Кличко пройшов польову школу політики». Він багато інвестував у себе і претендував на президентську посаду.

      У світі є чимало позитивних прикладів успішної кар’єри у владі людей не з політики. Найвідоміший – президент США Рональд Рейган – актор, котрий знявся в понад 50-ти фільмах. Президент Чехії – Вацлав Гавел, драматург, поет і актор, який після розпаду соціалістичного табору вивів країну з кризи, був моральним авторитетом. "Залізний Арні" – Арнольд Шварценеггер – двічі обирався губернатором Каліфорнії.

      Володимир Фесенко підкреслює: на Заході громадяни активно голосують за людей не з політики, які кидають виклик традиційним елітам.

      Тренд на шоуменів, людей не з політики, спостерігається в багатьох країнах. В Італії партію "П'ять зірок" створив "аналог" Зеленського – популярний комік "Беппе" Грілло – Джузеппе П'єро. У Словенії – колишній мер, а зараз прем'єр-міністр Мар'ян Шарец – теж був популярним коміком. Тому той факт, що президентські рейтинги Вакарчука і Зеленського зростають, закономірний. У специфічному сенсі Трамп з точки зору його амплуа шоумена – американський Зеленський,
      – підкреслює Фесенко.

      Треба вчасно сказати "так"

      Експерти підкреслюють: наразі Зеленський – один із однозначних фаворитів президентських перегонів. Його показники вищі, оскільки він, на відміну від Варкачука, веде кампанію. А Вакарчук тим, що не говорить, чи балотуватиметься, "демобілізував" значну частину своїх потенційних виборців.

      У Вакарчука і Зеленського різні електорати, але вони можуть перетікати один до одного. Можливо, частина демобілізованих прихильників Вакарчука, яким набридло чекати, коли він скаже "так", проявляють симпатію до Зеленського. До того ж Зеленський веде кампанію, є реклама нового сезону серіалу, періодично він нестандартно з'являється перед публікою. Зеленський також поки не говорить "так", але дає зрозуміти, що братиме участь у виборах президента,
       – говорить Фесенко.

      Трамп
      Трамп – президент США, бізнесмен і відомий шоумен

      Як зауважують експерти, наразі ми не знаємо, наскільки нові обличчя не з політики гарні економісти, дипломати. В управлінні державою успіх залежить від уміння організувати процес, делегувати повноваження менеджерам і від самої команди.

      Водночас Фесенко наголошує: як себе поведе Зеленський у випадку перемоги на виборах, можливо, не знає навіть він сам.

      "Зеленський може стати феноменом на посту президента і виступити в ролі руйнівника системи, якщо діятиме нестандартно", – вважає Фесенко.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Статті Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юрій Бойко Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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