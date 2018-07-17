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Як змінювалися рейтинги політиків і партій в Україні після виборів: інфографіка

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Вибори в Україні-2019: рейтинги партій і політиків
Вибори в Україні-2019: рейтинги партій і політиків / 24 Канал

Найближчі вибори в Україні пройдуть у 2019 році. Однак, політики не дрімають і вже на повну ведуть свої передвиборчі кампанії. Кому вдалося зберегти довіру виборців після останнього голосування, дивіться в інфографіці сайту "24".

Зокрема, чергові вибори Президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Парламентські вибори до Верховної Ради України 9-го скликання пройдуть 27 жовтня 2019 року. Сайт "24" вирішив проаналізувати, якими були рейтинги партій і кандидатів у президенти на виборах 2014 року, і як вони змінилися до сьогодні. Для аналізу ми обрали дані опитувань "Центру Разумкова" за різні роки.

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Згідно з останнім дослідженням "Центру Разумкова", якби вибори до Верховної Ради відбулися сьогодні, до парламенту пройшли б: ВО "Батьківщина" (12,6%), "Опозиційний блок" (8,5%), Радикальна Партія Олега Ляшка (7,9%), "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (7,8%) та "Об’єднання "Самопоміч" (5,1%).

Цікаво, що партія "Народний фронт", яка на виборах 2014-го була одним із фаворитів, сьогодні взагалі не має шансів потрапити в Раду. Зменшилась також підтримка президентського "Блоку Петра Порошенка", "Опозиційного блоку" та "Об'єднання "Самопоміч". Натомість суттєво зміцнила позиції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Рейтинги Радикальної партії тримаються приблизно на рівні 2014-го року.

Рейтинги політичних партій в Україні
Рейтинги політичних партій в Україні після виборів

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Крім того, непогані шанси пройти в Раду мають деякі партії, які зараз не представлені у парламенті. Це "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, яка на виборах 2014-го здобула 3,1% голосів, а сьогодні має рейтинг 10,7%. Також може пройти в Раду партія Рабіновича "За життя" – сьогодні за неї проголосували б 8,1% українців. Також увірвалася в рейтинг "прохідних" партій нещодавно зареєстрована "Слуга народу" (5%). Партія Міхеїла Саакашвілі з часом лише втрачала рейтинг, деяке підвищення симпатій спостерігалося лише восени 2017-го.

Парламентські вибори 2019: рейтинги партій
До парламенту 9-го скликання мають шанси пройти партії, які зараз не представлені в Раді

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Якби ж сьогодні відбувалися вибори Президента України, то у п'ятірку фаворитів потрапили б Юлія Тимошенко (13,3%), Анатолій Гриценко (9,4%), Юрій Бойко – 8,4%, Петро Порошенко (7,6%) та Олег Ляшко (7,4%).

Серед політиків, які, за результатами опитувань, мають шанси стати Президентом України, зміцнили свої рейтинги порівняно з 2014-м роком Анатолій Гриценко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

Вибори Президента України: рейтинги політиків
Тимошенко і Гриценко мають найвищі рейтинги серед кандидатів у президенти, але яскравих фаворитів немає

 

 

Теги: Новини політики Новини України Публікації Президентські вибори 2019 Верховна Рада Рейтинги Інфографіка Президент України соціологічне дослідження Вибори до ВР-2014
Джерело: 24 Канал
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