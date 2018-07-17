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Как менялись рейтинги политиков и партий в Украине после выборов: инфографика

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Выборы в Украине-2019: рейтинги партий и политиков
Выборы в Украине-2019: рейтинги партий и политиков / 24 канал

Ближайшие выборы в Украине пройдут в 2019 году. Однако, политики не дремлют и уже вовсю ведут свои предвыборные кампании. Кому удалось сохранить доверие избирателей после последнего голосования, смотрите в инфографике сайта "24".

В частности, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва пройдут 27 октября 2019 года. Сайт "24" решил проанализировать, какими были рейтинги партий и кандидатов в президенты на выборах 2014 года, и как они изменились сегодня. Для анализа мы выбрали данные опроса "Центра Разумкова" за разные годы.

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Согласно последнему исследованию "Центра Разумкова", если бы выборы в Верховную Раду состоялись сегодня, в парламент прошли бы: ВО "Батькивщина" (12,6%), "Оппозиционный блок" (8,5%), Радикальная Партия Олега Ляшко (7,9%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,8%) и "Объединение "Самопомич" (5,1%).

Интересно, что партия "Народный фронт", которая на выборах 2014-го была одним из фаворитов, сегодня вообще не имеет шансов попасть в Раду. Уменьшилась также поддержка президентского "Блока Петра Порошенко", "Оппозиционного блока" и "Объединения "Самопомич". Зато существенно укрепила позиции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Рейтинги Радикальной партии держатся примерно на уровне 2014-го года.

Рейтинги політичних партій в Україні

Рейтинги политических партий в Украине после выборов

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Кроме того, неплохие шансы пройти в Раду имеют некоторые партии, которые сейчас не представлены в парламенте. Это "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, которая на выборах 2014-го получила 3,1% голосов, а сегодня имеет рейтинг 10,7%. Также может пройти в Раду партия Рабиновича "За жизнь" – сегодня за нее проголосовали бы 8,1% украинцев. Также ворвалась в рейтинг "проходных" партий недавно зарегистрированная "Слуга народа" (5%). Партия Михеила Саакашвили со временем лишь теряла рейтинг, некоторое повышение симпатий наблюдалось только осенью 2017-го.

Парламентські вибори 2019: рейтинги партій

В парламент 9-го созыва имеют шансы пройти партии, которые сейчас не представлены в Раде

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Если бы сегодня проходили выборы Президента Украины, то в пятерку фаворитов попали бы Юлия Тимошенко (13,3%), Анатолий Гриценко (9,4%), Юрий Бойко – 8,4%, Петр Порошенко (7,6%) и Олег Ляшко (7,4%).

Среди политиков, которые, по результатам опросов, имеют шансы стать Президентом Украины, укрепили свои рейтинги по сравнению с 2014-м годом Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Вибори Президента України: рейтинги політиків
Тимошенко и Гриценко имеют самые высокие рейтинги среди кандидатов в президенты, но ярких фаворитов нет

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019 Верховная Рада рейтинги Инфографика Президент Украины социологическое исследование Выборы в ВР-2014
Источник: 24 канал
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