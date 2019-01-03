Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

Станом на 17:20 3 січня п'ятеро осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року.

Першим офіційно зареєстрованим кандидатом у Президенти України став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

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Окрім нього, в останній день 2018 року документи до ЦВК подав правозахисник та економіст з Броварів Володимир Ратуш. За його словами, з великими політичними силами він не пов'язаний, проте у минулому був членом партії "Народно-трудовий союз українців".

Вранці 3 січня документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України подав лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін.

Четвертим офіційно зареєстрованим кандидатом у Президенти України став Валентин Наливайченко. За його кандидатуру 3 січня одноголосно проголосували делегати з'їзду партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". Після цього, він одразу подав документи до Центральної виборчої комісії та пройшов реєстрацію.

Останнім 3 січня подав у ЦВК документи голова Аграрної партії Віталій Скоцик.

Документи у ЦВК можна подати до 3 лютого 2019 року. З ними потрібно також внести грошову заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Реєстрація усіх кандидатів у президенти буде тривати до 8 лютого.

Нагадаємо, політична партія "Об'єднання "Самопоміч" визначилась із своїм кандидатом на посаду Президента України – ним став міський голова Львова Андрій Садовий.