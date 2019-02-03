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      Чому рейтинги кандидатів у президенти суттєво відрізняються: пояснення

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      Соціологи мало не щотижня оприлюднюють нові соціологічні рейтинги, проте їх результати подекуди суттєво відрізняються. Це спричиняє обурення у суспільстві та звинувачення соціологів у заангажованості. Журналісти 24 каналу порівняли, які відсотки давали кандидатам на минулих виборах та як вони відрізнялися від кінцевого результату.

      Директорка фонду "Демократичні ініціативи" стверджує, що так багато різних опитувань публікують для того, аби люди не бачили об'єктивної картини. Натомість керівник групи "Рейтинг" Олексій Антипович будь-які звинувачення у заангажованості відкидає, мовляв, справжні соціологічні цифри не залежать від замовника.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Порівнявши рейтинги цих двох соціологічних груп журналісти відзначили, що на виборах президента у 2014 році Петру Порошенку перед першим туром давали досить різні відсотки. Так, опитування "Демократичних ініціатив" та "Центру Разумкова" давали майбутньому президенту орієнтовно 45%. Тоді ж як група "Рейтинг" – 34.


      Рейтинги соціологічних центрів щодо виборів у 2014 році

      Різниця у десять відсотків досить суттєва, проте соціологи переконують, що вона може залежати від багатьох факторів. Олексій Антипович стверджує, що у таких випадках "треба читати між рядків: що написано та хто проводив опитування".

      Отже, рейтинги, які проводили перед першим туром виборів президента у 2014 році проводились в один час – середина травня. Перелік кандидатів також був однаковий. Тоді ж виникає питання: звідки різниця у 10 відсотків, що точно забагато для статистичної похибки.

      Крім того, результати минулих президентських виборів взагалі показали зовсім інші цифри. Петро Порошенко набрав в першому турі майже 56%, що на 20 більше, ніж давала група "Рейтинг" та на 10% від "Демократичних ініціатив".

      Порошенко 2014
      Президентські вибори 2014 року

      Перейдемо до рейтингів кандидатів на майбутніх виборах президента України. За інформацією соцопитувань, якщо в другий тур вийдуть Петро Порошенко та Юрій Бойко, то соціологічна група "Демократичні ініціативи" віддає перемогу чинному президенту. З результатом у 23% проти 21 у Бойка. Тоді як Київський міжнародний інститут соціології навпаки віддає перемогу Бойку.


      Рейтинги соціологічних центрів щодо другого туру президентських виборів у 2019 році

      А от група "Рейтинг" взагалі оцінює шанси Порошенка та Бойка у другому турі рівними. Однак, самі соціологи та експерти наголошують, що реальні цифри на виборчих перегонах можуть бути суттєво інші, адже чверть виборців ще не визначилася, а 10% відмовляються брати участь в опитувані.

      Таким чином незрозуміло кому відійдуть третина голосів. Враховуючи, що у першої трійки Тимошенко – Порошенко – Зеленський рейтинги різнитимуться в межах двох-п'яти відсотків, а отже, результати перегонів спрогнозувати дуже важко.

      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини України Соціологічне дослідження Юрій Бойко Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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