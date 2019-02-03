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      Почему рейтинги кандидатов в президенты существенно отличаются: объяснение

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      Социологи чуть ли не каждую неделю публикуют новые социологические рейтинги, однако их результаты иногда существенно отличаются. Это вызывает возмущение в обществе и обвинения социологов в ангажированности. Журналисты 24 канала сравнили, какие проценты давали кандидатам на прошлых выборах и как они отличались от конечного результата.

      Директор фонда "Демократические инициативы" утверждает, что так много разных опросов публикуют для того, чтобы люди не видели объективной картины. Зато руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович любые обвинения в ангажированности отвергает, мол, настоящие социологические цифры не зависят от заказчика.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

      Сравнив рейтинги этих двух социологических групп, журналисты отметили, что на выборах президента в 2014 году Петру Порошенко перед первым туром давали достаточно разные проценты. Так, опрос "Демократических инициатив" и "Центра Разумкова" давали будущему президенту ориентировочно 45%. Тогда же как группа "Рейтинг" – 34%.

      Рейтинги социологических центров по выборам в 2014 году

      Разница в десять процентов довольно существенная, однако социологи убеждают, что она может зависеть от многих факторов. Алексей Антипович утверждает, что в таких случаях "надо читать между строк: что написано и кто проводил опрос".

      Итак, рейтинги, которые проводили перед первым туром выборов президента в 2014 году, проводились в одно время – середина мая. Список кандидатов также был одинаков. Тогда возникает вопрос: откуда разница в 10 процентов, что точно многовато для статистической погрешности.

      Кроме того, результаты прошлых президентских выборов вообще показали совсем другие цифры. Петр Порошенко набрал в первом туре почти 56%, что на 20 больше, чем давала группа "Рейтинг" и на 10% больше прогнозов "Демократических инициатив".

      Порошенко 2014

      Президентские выборы 2014 года

      Перейдем к рейтингам кандидатов на будущих выборах президента Украины. По информации соцопросов, если в второй тур выйдут Петр Порошенко и Юрий Бойко, то социологическая группа "Демократические инициативы" отдает победу действующему президенту. С результатом в 23% против 21% у Бойко. Тогда как Киевский международный институт социологии наоборот отдает победу Бойко.

      Рейтинги социологических центров по второму туру президентских выборов в 2019 году

      А вот группа "Рейтинг" вообще оценивает шансы Порошенко и Бойко во втором туре как равные. Однако сами социологи и эксперты отмечают, что реальные цифры на избирательных гонках могут быть существенно другими, ведь четверть избирателей еще не определилась, а 10% отказываются участвовать в опросе.

      Таким образом непонятно кому отойдет треть голосов. Учитывая, что у первой тройки Тимошенко – Порошенко – Зеленский рейтинги будут отличаться в пределах двух-пяти процентов, результаты гонок спрогнозировать очень трудно.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: рейтинги Юрий Бойко Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Социологическое исследование Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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