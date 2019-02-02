ЦВК не зареєструвала комуніста Симоненка кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія відмовила Петру Симоненку в реєстрації кандидатом у президенти. Він хотів іти на вибори від забороненої в Україні Комуністичної партії.

Рішення про відмову ЦВК прийняла на черговому засіданні комісії 2 лютого. Його одноголосно підтримали усі 16 членів комісії.

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Петро Симоненко подав документи до Центрвиборчкому 29 січня. Перед цим, 3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула його на пост кандидата у президенти.

Член ЦВК Євген Радченко пояснив, що Симоненка не могли зареєструвати, адже він висувався від Комуністичної партії, пропаганда і символіка якої заборонені в Україні.

Комісія також звернула увагу, що у поданій Симоненком анкеті немає відомостей про його місце проживання на території України протягом десяти останніх років перед днем виборів.

Петро Симоненко може йти на вибори президента лише як самовисуванець. Діяльність комуністичної партії України підпадає під дію закону про декомунізацію, тому вона не має права висувати своїх кандидатів на пост глави держави.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років.

Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

За останніми даними, вже понад 50 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. 26 з них вже офіційно зареєстрували.



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