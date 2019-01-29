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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Петро Симоненко подав документи до ЦВК

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      Петро Симоненко подав документи до ЦВК
      Петро Симоненко подав документи до ЦВК / Фото з відкритих джерел

      29 січня Петро Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом в президенти як висуванець від забороненої в Україні Комуністичної партії.

      До Центральної виборчої комісії лідер Компартії надав усі необхідні документи, передає "Інтрефакс-Україна".

      Читайте також: Сталін чи мир за будь-яку ціну: навіщо Кремлю комуніст Симоненко на виборах президента України

      Ще 3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула його на пост кандидата у президента.

      21 січня міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, що партії, діяльність яких підпадає під дію закону про декомунізацію, не мають права висувати своїх кандидатів в президенти, і в такому випадку реєстрація можлива тільки в форматі самовисування.

      З 24 липня 2015 року всі компартії в Україні не можуть бути суб'єктами виборчого процесу та брати участь у виборах. Тобто такі партії є забороненими.

      Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.
      8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.
      За останніми даними, вже 39 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. Понад 22 з них вже офіційно зареєстрували.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Петро Симоненко ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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