Петро Симоненко подав документи до ЦВК

29 січня Петро Симоненко подав документи для реєстрації кандидатом в президенти як висуванець від забороненої в Україні Комуністичної партії.

До Центральної виборчої комісії лідер Компартії надав усі необхідні документи, передає "Інтрефакс-Україна".

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Ще 3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула його на пост кандидата у президента.

21 січня міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, що партії, діяльність яких підпадає під дію закону про декомунізацію, не мають права висувати своїх кандидатів в президенти, і в такому випадку реєстрація можлива тільки в форматі самовисування.

З 24 липня 2015 року всі компартії в Україні не можуть бути суб'єктами виборчого процесу та брати участь у виборах. Тобто такі партії є забороненими.

Що відомо про вибори Президента України 2019 року?Цього разу українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.

8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів на найвищу українську посаду. Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати мають повідомити до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.

За останніми даними, вже 39 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатом в президенти. Понад 22 з них вже офіційно зареєстрували.