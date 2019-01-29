Петр Симоненко подал документы в ЦИК

29 января Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты как выдвиженец от запрещенной в Украине Коммунистической партии.

В Центральную избирательную комиссию лидер Компартии предоставил все необходимые документы, передает "Интерфакс-Украина".

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Еще 3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула его на пост кандидата в президента.

21 января министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, что партии, деятельность которых подпадает под действие закона о декоммунизации, не имеют права выдвигать своих кандидатов в президенты, и в таком случае регистрация возможна только в формате самовыдвижения.

С 24 июля 2015 года все компартии в Украине не могут быть субъектами избирательного процесса и участвовать в выборах. То есть такие партии являются запрещенными.

Что известно о выборах Президента Украины 2019 года?

На этот раз украинцы будут выбирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

8 марта 2019 года станет известен окончательный список всех кандидатов на высший украинский пост. Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

По последним данным, уже 39 человек подали документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Более 22 из них уже официально зарегистрировали.