Сталин или мир любой ценой: зачем Кремлю коммунист Симоненко на выборах президента Украины

Выдвижение в качестве кандидата в президенты первого секретаря запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петра Симоненко означает определенную согласованную игру российских политических сил.

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Прямой".

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Он отметил, что серьезно воспринимать Симоненко не следует, поскольку тот "всегда был политическим кукловодом и никогда не был самостоятельной политической фигурой". Однако в КИУ настоящее желание Симоненко быть кандидатом на выборах считают "довольно странным".

Я думаю, что речь идет об определенной слаженной игре российских политических сил. С одной стороны, будут баллотироваться радикалы, которые откровенно исповедуют идеи Сталина, которые используют в отношении украинской власти словосочетания "нацистская, преступная" и так далее,

– сказал Кошель.

При этом он подчеркнул, что на этом фоне появятся мягкие политические силы, которые будут говорить, скажем, о "мире любой ценой". Так они будут выглядеть более адекватными и умеренными.

Напомним, 3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула своего кандидата на пост президента – Петра Симоненко. Тот поблагодарил партийцев за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".