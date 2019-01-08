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      Сталин или мир любой ценой: зачем Кремлю коммунист Симоненко на выборах президента Украины

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      В КИУ рассказали, как Кремль использует коммуниста Симоненко на выборах президента Украины
      В КИУ рассказали, как Кремль использует коммуниста Симоненко на выборах президента Украины / Фото из открытых источников

      Выдвижение в качестве кандидата в президенты первого секретаря запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петра Симоненко означает определенную согласованную игру российских политических сил.

      Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает "Прямой".

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      Он отметил, что серьезно воспринимать Симоненко не следует, поскольку тот "всегда был политическим кукловодом и никогда не был самостоятельной политической фигурой". Однако в КИУ настоящее желание Симоненко быть кандидатом на выборах считают "довольно странным".

      Я думаю, что речь идет об определенной слаженной игре российских политических сил. С одной стороны, будут баллотироваться радикалы, которые откровенно исповедуют идеи Сталина, которые используют в отношении украинской власти словосочетания "нацистская, преступная" и так далее,
      – сказал Кошель.

      При этом он подчеркнул, что на этом фоне появятся мягкие политические силы, которые будут говорить, скажем, о "мире любой ценой". Так они будут выглядеть более адекватными и умеренными.

      Напомним, 3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула своего кандидата на пост президента – Петра Симоненко. Тот поблагодарил партийцев за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Симоненко
      Источник: 24 Канал
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