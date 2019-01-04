Как коммунист Симоненко может попасть в список кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины не сможет зарегистрировать лидера запрещенной Коммунистической партии Петра Симоненко кандидатом на пост президента. Однако политик может пойти на президентские выборы как самовыдвиженец.

Об этом рассказал генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель, пишет "Укринформ".

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Он отметил, КПУ продолжает оставаться одной из 153 официально зарегистрированных политических партий Украины, судебный процесс относительно ее запрета продолжается уже более двух лет. Поэтому заявления запрещенной коммунистической партии о выдвижении Симоненко – "не более, чем пустые политические заявления", которые не имеют никаких оснований.

Согласно закону о выборах Симоненко как выдвиженец КПУ не может быть зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. Вместе с тем есть все основания для того, чтобы Центризбирком зарегистрировал Симоненко как самовыдвиженца,

– отметил Кошель.

Эксперт также добавил, что КПУ может заявить о поддержке Симоненко как самовыдвиженца на пост президента. Запрещенная партия может провести агитационную кампанию с использованием своей символики.

Кроме того, председатель КИУ отметил, что Симоненко благодаря своему участию в президентских выборах может придать политическую окраску уголовным делам, которые имеют к нему отношение.

Напомним, 3 января на своем внеочередном съезде Коммунистическая партия Украины выдвинула своего кандидата на пост президента – Петра Симоненко. Тот поблагодарил партийцев за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа"