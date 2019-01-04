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      Як комуніст Симоненко може потрапити до списку кандидатів у президенти

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      Симоненко може піти на вибори президента лише як самовисуванець, – КВУ
      Симоненко може піти на вибори президента лише як самовисуванець, – КВУ / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія України не зможе зареєструвати лідера забороненої Комуністичної партії Петра Симоненка кандидатом на пост президента. Однак політик може піти на президентські вибори як самовисуванець.

      Про це розповів генеральний директор Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель, пише "Укрінформ".

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      Він наголосив, КПУ продовжує залишатися однією зі 153 офіційно зареєстрованих політичних партій України, судовий процес щодо її заборони триває уже понад два роки. Відтак заяви забороненої комуністичної партії про висування Симоненка – "не більше, ніж порожні політичні заяви", які не мають жодних підстав.

      Відповідно до закону про вибори Симоненко як висуванець КПУ не може бути зареєстрований Центральною виборчою комісією. Натомість є всі підстави для того, щоб Центрвиборчком зареєстрував Симоненка як самовисуванця,
      – зазначив Кошель.

      Експерт також додав, що КПУ може заявити про підтримку Симоненка як самовисуванця на пост президента. Заборонена партія може провести агітаційну кампанію з використанням своєї символіки.

      Окрім того, голова КВУ зазначив, що Симоненко завдяки своїй участі в президентських виборах може надати політичного забарвлення кримінальним справам, які мають до нього стосунок.

      Нагадаємо, 3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула свого кандидата на пост президента – Петра Симоненка. Той подякував партійцям за довіру і заявив, що виборча кампанія буде "драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу"

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Симоненко
      Джерело: 24 Канал
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