ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти України та видала першу відмову

Центральна виборча комісія України зареєструвала першого кандидата на пост президента держави. Так, першим офіційно зареєстрованим кандидатом став колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015 роки) України Ігор Шевченко.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на своєму засіданні у п'ятницю, 4 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що Ігор Шевченко прийшов до ЦВК 31 грудня та подав свої документи для реєстрації кандидатом у президенти. Шевченко йде на вибори як самовисуванець. Під час реєстрації він розповів, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд.

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Водночас ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у президенти правозахиснику з Броварів на Київщині Володимиру Ратушу через невідповідність його заяви вимогам виборчого закону.

Заява Ратуша про самовисування не було засвідченою в установленому законом порядку. Він не надав документ про внесення необхідної застави у розмірі 2,5 мільйона гривень. Крім того, обсяг автобіографії Ратуша перевищив 2 тисячі друкованих знаків. Також Ратуш допустив низку неточностей у поданих документах.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.