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      ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти України та видала першу відмову

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      Ігор Шевченко став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України
      Ігор Шевченко став першим офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти України / Фото з вільних мереж

      Центральна виборча комісія України зареєструвала першого кандидата на пост президента держави. Так, першим офіційно зареєстрованим кандидатом став колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015 роки) України Ігор Шевченко.

      Відповідне рішення ЦВК ухвалила на своєму засіданні у п'ятницю, 4 січня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      24 канал повідомляв, що Ігор Шевченко прийшов до ЦВК 31 грудня та подав свої документи для реєстрації кандидатом у президенти. Шевченко йде на вибори як самовисуванець. Під час реєстрації він розповів, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Водночас ЦВК відмовила в реєстрації кандидатом у президенти правозахиснику з Броварів на Київщині Володимиру Ратушу через невідповідність його заяви вимогам виборчого закону.

      Заява Ратуша про самовисування не було засвідченою в установленому законом порядку. Він не надав документ про внесення необхідної застави у розмірі 2,5 мільйона гривень. Крім того, обсяг автобіографії Ратуша перевищив 2 тисячі друкованих знаків. Також Ратуш допустив низку неточностей у поданих документах.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Теги: Новини політики Новини України ЦВК Президентські вибори 2019 Ігор Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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