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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Ще одна людина подала документи на посаду Президента України

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      Правозахисних з Броварів Володимир Ратуш може стати другим кандидатом на пост Президента України.

      Про це повідомила журналістка 24 каналу.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      До приміщення Центральної виборчої комісії він прибув о 16:30.

      кандидати у президенти Володимир Ратуш
      Володимир Ратуш

      За його словами, з великими партіями не пов'язаний. Звідки 2,5 млн на заставу – не відповів, сказав лише, що з брудними грошима не пов'язаний.

      Я юрист та економіст, не краду, заробив чесним шляхом. До цього був у партії "Народно-трудовий союз українців". Президентсво – це мета кожного здорового українця, але життєві обставини не кожному дозволяють,
      – заявив Володимир Ратуш.

      Нагадаємо, колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко офіційно став першим кандидатом на пост Президента. Наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента всьоме. Згідно з Конституцією України, вибори Президента відбуваються кожні 5 років. За Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян. Чинного Президента Петра Порошенка було обрано на позачергових виборах в 2014 році.

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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