10:35
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      В Україні зареєстрували першого кандидата у Президенти

      8351 Читать новость на русском
      Ігор Шевченко став першим кандидатом у Президенти України
      Ігор Шевченко став першим кандидатом у Президенти України / Фото 24 каналу

      Колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко офіційно став першим кандидатом на пост Президента.

      Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Екс-міністр прийшов у Центральну виборчу комісію 31 грудня о 9 годині ранку та подав свої документи.


      Ігор Шевченко першим зареєструвався для участі у президентських виборах

      Шевченко йде на вибори як самовисуванець.

      Під час реєстрації він розповів, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд.


      Реєстрація Шевченка на участь у президентських виборах

      Нагадаємо, 13 листопада Ігор Шевченко  оголосив про намір балотуватися у Президенти України на виборах, які пройдуть у березні 2019 року. Він розповів що у своїй передвиборчій програмі буде виступати за введення презумпції винності в кримінальних провадженнях, пов'язаних із корупційними злочинами, а також податку на виведений капітал і податку на розкіш. Екс-міністр запевнив, що свою передвиборчу кампанію він фінансуватиме самостійно, але проситиме про фінансову допомогу бізнес.

      Хто такий Ігор Шевченко? У 2014-2015 роках був міністрлм екології та природних ресурсів України. Юрист, громадсько-політичний діяч, засновник і президент "Асоціації правників України". На місцевих виборах в жовтні 2015 року Шевченко балотувався на пост мера Білгорода-Дністровського (Одеська область) як незалежний кандидат (самовисуванець). Тоді він набрав майже 27 % голосів та посів 2-ге місце. Також, його пов'язують з скандальним народним депутатом і бізнесменом Олександром Онищенком, який нібито допоміг Шевченку стати міністром.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Ігор Шевченко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сьогодні , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 105
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      сьогодні , 09:32 Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      2727
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 09:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 476
      Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      Максим Карижський 151
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На Полтавщині через снігопад закрили дороги і школи: фото і відео
       25 грудня , 20:23
      Віце-президент США вкотре попросив Януковича прибрати силовиків з вулиць
       5 лютого 2014 , 08:44 21
      Від Литви до знаменитого тріумфу на Євро-2012 – вольові перемоги збірної України
       7 вересня , 14:26
      Хавбек Динамо зізнався, що крав гроші
       21 жовтня , 13:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук