В Україні зареєстрували першого кандидата у Президенти

Колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко офіційно став першим кандидатом на пост Президента.

Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

Екс-міністр прийшов у Центральну виборчу комісію 31 грудня о 9 годині ранку та подав свої документи.



Ігор Шевченко першим зареєструвався для участі у президентських виборах

Шевченко йде на вибори як самовисуванець.

Під час реєстрації він розповів, що пішов з бізнесу ще 10 років тому, і зараз очолює благодійний фонд.



Реєстрація Шевченка на участь у президентських виборах

Нагадаємо, 13 листопада Ігор Шевченко оголосив про намір балотуватися у Президенти України на виборах, які пройдуть у березні 2019 року. Він розповів що у своїй передвиборчій програмі буде виступати за введення презумпції винності в кримінальних провадженнях, пов'язаних із корупційними злочинами, а також податку на виведений капітал і податку на розкіш. Екс-міністр запевнив, що свою передвиборчу кампанію він фінансуватиме самостійно, але проситиме про фінансову допомогу бізнес.

Хто такий Ігор Шевченко? У 2014-2015 роках був міністрлм екології та природних ресурсів України. Юрист, громадсько-політичний діяч, засновник і президент "Асоціації правників України". На місцевих виборах в жовтні 2015 року Шевченко балотувався на пост мера Білгорода-Дністровського (Одеська область) як незалежний кандидат (самовисуванець). Тоді він набрав майже 27 % голосів та посів 2-ге місце. Також, його пов'язують з скандальним народним депутатом і бізнесменом Олександром Онищенком, який нібито допоміг Шевченку стати міністром.