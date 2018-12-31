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      В Украине зарегистрировали первого кандидата в Президенты

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      Игорь Шевченко стал первым кандидатом в президенты Украины
      Игорь Шевченко стал первым кандидатом в президенты Украины / Фото 24 канала

      Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента.

      Об этом сообщают журналисты 24 канала.

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      Экс-министр пришел в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9 часов утра и подал свои документы.


      Игорь Шевченко первым зарегистрировался для участия в президентских выборах

      Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец.

      При регистрации он рассказал, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

      Регистрация Шевченко на участие в президентских выборах

      Напомним, 13 ноября Игорь Шевченко объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые пройдут в марте 2019 года. Он рассказал, что в своей предвыборной программе будет выступать за введение презумпции виновности в уголовных процессах, связанных с коррупционными преступлениями, а также налога на выведенный капитал и налога на роскошь. Экс-министр заверил, что свою предвыборную кампанию он будет финансировать самостоятельно, но и будет просить о финансовой помощи бизнес.

      Кто такой Игорь Шевченко?
      В 2014-2015 годах был министрлм экологии и природных ресурсов Украины. Юрист, общественно-политический деятель, основатель и президент "Ассоциации юристов Украины". На местных выборах в октябре 2015 Шевченко баллотировался на пост мэра Белгорода-Днестровского (Одесская область) как независимый кандидат (самовыдвиженец). Тогда он набрал почти 27% голосов и занял 2-е место. Также, его связывают с скандальным народным депутатом и бизнесменом Александром Онищенко, который якобы помог Шевченко стать министром.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Игорь Шевченко ЦИК
      Источник: 24 Канал
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