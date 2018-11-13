Еще один политик объявил о намерении идти в президенты

Бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах президента Украины 2019 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".

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"Я, Шевченко Игорь Анатольевич, хочу объявить о намерении баллотироваться на выборах президента в 2019 году", – сделал Игорь Шевченко официальное заявление на пресс-конференции.

Экс-министр озвучил свои основные планы, которые будут в его предвыборной программе. Шевченко выступает за введение презумпции виновности в уголовных процессах, связанных с коррупционными преступлениями, а также налога на выведенный капитал и налога на роскошь. Также будущий кандидат заверил, что свою предвыборную кампанию он будет финансировать самостоятельно, но будет просить о финансовой помощи бизнес.

Вместе с тем Шевченко добавил, что готов отказаться от участия в выборах, если появится новый кандидат, который "лучше соответствует требованиям", чем он сам.

Хочу сейчас обратиться к Святославу Вакарчуку, Владимиру Зеленскому, Мишелю Терещенко, Дмитрию Гнапу, Юрию Деревянко и Александру Шевченко. Я вам предлагаю собраться вместе, отбросить свои амбиции, положить на стол свои биографии, кто что имеет в своей компетенции, опыте и выбрать из нас не самого рейтингового, а самого достойного, самого профессионального кандидата,

– призвал экс-министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о его отношениях с беглым народным депутатом и бизнесменом Александром Онищенко, И. Шевченко рассказал о протекции нардепа во время назначения его министром в 2014 году. По его словам, он сейчас общается с Онищенко один раз в месяц с помощью Facebook.