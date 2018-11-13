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      Выборы президента 2019 пройдут без камер видеонаблюдения

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      Выборы президента 2019
      Выборы президента 2019 / Фото из открытых источников

      На участках во время президентских выборов 2019 не будет камер видеонаблюдения, ведь в проекте Государственного бюджета на 2019 год этого не предусмотрено.

      Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

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      Радченко отметил, что это дорого. Ведь закупка для размещения камер составляла почти 1 миллиард гривен, причем это немного по другому курсу по отношению к доллару.

      "Вторая статистическая информация: за период трансляции этих камер в режиме онлайн было осуществлено 262 тысяч мер для того, чтобы посмотреть, что делается на участке. Скажите, пожалуйста, трата миллиарда с таким результатом оправдана? Как по мне, не очень", – заявил заместитель председателя ЦИК.

      Он добавил, что в проекте государственного бюджета на выборах Президента Украины "закупка или осуществление каких-либо вещей, связанных с онлайн-трансляцией происходящего на участках, не предусмотрена".

      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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