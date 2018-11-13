Сколько Украине будут стоить президентские выборы: в ЦИК назвали цифры

На выборы Президента Украины весной следующего года в проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено 2,35 миллиарда гривен.

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, пишет УНН.

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"Общее количество средств, которые предусмотрены пока в Государственном бюджете на 2019 год, что касается выборов Президента Украины, составляет 2 миллиарда 354 миллиона 880 тысяч гривен", – сказал он.

Так, из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен, на второй — 848 миллиона гривен

К слову, недавно вокруг первого заседания Центральной избирательной комиссии снова разгорелся скандал – 5 октября туда не пустили общественность и представителей СМИ, а также тайно избрали нового главу. Между тем впоследствии избрание главы за закрытыми дверями в ЦИК объяснили тем, что хотели "сделать все быстро".