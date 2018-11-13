Скільки Україні коштуватимуть президентські вибори: у ЦВК назвали цифри

На вибори Президента України навесні наступного року у проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено 2,35 мільярда гривень.

Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, пише УНН.

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"Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в Державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів Президента України, становить 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень", – сказав він.

Так, із цих коштів на перший тур заплановано 1,5 мільярди гривень, на другий — 848 мільйони гривень

До слова, нещодавно навколо першого засідання Центральної виборчої комісії знову розгорівся скандал – 5 жовтня туди не пустили громадськість та представників ЗМІ, а також таємно обрали нового голову. Натомість згодом обрання закритими дверима у ЦВК пояснили тим, що хотіли "зробити все швидко".