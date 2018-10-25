З наближенням президентської кампанії в українців виникає низка питань. Зокрема, про адреси виборчих дільниць і своєї присутності в списках, особливо що стосується переселенців. А також можливості дізнатися більше про кандидатів у президенти.

Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

Як знайти себе в списках, що робити, якщо твоє прізвище, ім’я та по-батькові відсутні, і де отримати повну інформацію про кандидатів у президенти, – далі в матеріалі 24 каналу.

Коли і де можна знайти себе у списках

1. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Про їх початок оголошує Центральна виборча комісія. Це має статися не пізніше 30 грудня 2018 року. Дільничні виборчі комісії утворюються відповідними окружними комісіями не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів – до 13 березня 2019 року.

2. Попередні списки виборців складають органи ведення Державного реєстру виборців. До них включаються громадяни України, яким виповнилося або на день виборів виповниться 18 років і які мають право голосу. Виборець може бути включений до списку тільки на одній виборчій дільниці.

3. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за вісім днів до дня виборів передає примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення дільничній виборчій комісії. Тобто не пізніше як 22 березня 2019 року на виборчих дільницях з’являться попередні списки виборів.



Щоразу українці зіштовхуються з проблемою точності виборчих списків

4. Дільнична виборча комісія наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення. Тобто з 23 березня кожен бажаючий може підійти за адресою своєї виборчої дільниці та перевірити наявність правильно вказаного свого прізвища, імені та по-батькові і адреси.

Читайте також: Які технології впливу на результати виборів задіють кандидати в президенти?

Важливо перевірити точність всіх особистих даних, згідно запису в паспорті. Інакше в день голосування вам можуть не видати бюлетень для голосування. Також обов’язково в день голосування мати при собі паспорт чи інший документ, який підтверджує українське громадянство.

5. Дільнична виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня виборів – тобто 24 березня – надсилає кожному виборцю іменне запрошення, де повідомляє про включення його до попереднього списку виборців, адресу дільничної комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, повідомляється, що вони зможуть голосувати на постійному місці перебування.

6. Якщо Ви не отримали запрошення або ж хочете самостійно перевірити наявність своїх даних у виборчих списках, потрібно звернутися до Центральної виборчої комісії.

7. Громадянин має право звернутися до своєї дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених помилок. Зокрема, невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців, а також наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня виборів і розглядається виборчою комісією протягом одного дня.

Зміна місця голосування

1. З початком виборчої кампанії кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

2. Щоб змінити місце голосування, потрібно надати до органу ведення Державного реєстру виборців або за виборчою адресою заяву, підтверджувальні документи, що людина в день виборів перебуватиме за конкретною адресою. Це може бути право власності, право оренди – копія договору, довідка про відрядження, довідка з місця навчання. Зробити це потрібно особисто, не пізніше, як за п’ять днів до дня голосування. При цьому мати при собі оригінали і копії документів.

3. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування діє одноразово.

Як голосувати внутрішньо переміщеним особам

1. Згідно рішення ЦВК, виборці, виборча адреса яких на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, межі та перелік яких визначаються в порядку, передбаченому Законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", можуть не докладати до заяви про зміну місця голосування документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.



Переселенці з Донбасу і Криму мають такі самі виборчі права, як інші громадяни України

2. Якщо виборці-переселенці не зареєстровані за місцем проживання, не мають виборчої адреси, вони мають не пізніше як за п’ять днів до виборів звернутися до органів ведення Державного реєстру виборців за місцем, де вони проживають.

Де можна дізнатися інформацію про кандидатів у президенти?

1. Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів. Тобто до 8 лютого 2019 року виборці знатимуть усіх кандидатів.

2. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій – суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів на пост Президента України;

4) оприлюднення в друкованих та електронних ЗМІ політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;



Законом передбачені різні форми агітації, тому краще використовувати різні джерела

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач.

3. На сайті ЦВК буде розмішено всю інформацію про кожного з кандидатів у Президенти України: біографія і передвиборча програма.

4. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України. Інформаційний плакат повинен містити передвиборну програму кандидата і його головні біографічні дані: місце роботи та проживання, партійність, фотографію.

Ці плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів, де виборець може з ними ознайомитися.

Головні дати виборчої кампанії Президента України в інфографіці