С приближением президентской кампании у украинцев возникает ряд вопросов. В частности, об адресах избирательных участков и своего присутствия в списках, особенно что касается переселенцев. А также возможности узнать больше о кандидатах в президенты.

Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

Как найти себя в списках, что делать, если твоя фамилия, имя и отчество отсутствуют, и где получить полную информацию о кандидатах в президенты, – далее в материале 24 канала.

Когда и где можно найти себя в списках

1. Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Об их начале объявляет Центральная избирательная комиссия. Это должно произойти не позднее 30 декабря 2018 года. Участковые избирательные комиссии создаются соответствующими окружными комиссиями не позднее чем за восемнадцать дней до дня выборов - до 13 марта 2019 года.

2. Предварительные списки избирателей составляют органы ведения Государственного реестра избирателей. В них включаются граждане Украины, которым исполнилось или на день выборов исполнится 18 лет и имеющие право голоса. Избиратель может быть включен в список только на одном избирательном участке.

3. Орган ведения Государственного реестра избирателей не позднее чем за восемь дней до дня выборов передает экземпляр предварительного списка избирателей и изготовлены именные приглашения участковой избирательной комиссии. То есть не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки выборов.



Каждый раз украинцы сталкиваются с проблемой точности избирательных списков

4. Участковая избирательная комиссия на следующий день после получения предварительного списка избирателей предоставляет его для общего ознакомления. То есть с 23 марта каждый желающий может подойти по адресу своего избирательного участка и проверить наличие правильно указанной своей фамилии, имени и отчества и адреса.

Читайте также: Какие технологии влияния на результаты выборов задействуют кандидаты в президенты?

Важно проверить точность всех личных данных, согласно записи в паспорте. Иначе в день голосования вам могут не выдать бюллетень для голосования. Также обязательно в день голосования иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий украинское гражданство.

5. Участковая избирательная комиссия не позднее чем за пять дней до дня выборов - то есть 24 марта - направляет каждому избирателю именное приглашение, где сообщает о включении его в предварительный список избирателей, адрес участковой комиссии, ее номер телефона и распорядок работы, а также о времени и месте голосования. Избирателям, относительно которых есть отметка о постоянной неспособности передвигаться самостоятельно, сообщается, что они смогут голосовать на постоянном месте нахождения.

6. Если Вы не получили приглашение или хотите самостоятельно проверить наличие своих данных в избирательных списках, нужно обратиться в Центральную избирательную комиссию.

7. Гражданин вправе обратиться к участковой избирательной комиссии или непосредственно в орган ведения Государственного реестра избирателей или суд по местонахождению избирательного участка относительно допущенных ошибок. В частности, невключение, неправильное включение или исключение из списка избирателей, а также наличие или отсутствия отметок о постоянной неспособности избирателя самостоятельно передвигаться.

Заявление может быть подано не позднее чем за пять дней до дня выборов и рассматривается избирательной комиссией в течение одного дня.

Изменение места голосования

1. С началом избирательной кампании каждый избиратель имеет право на временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса.

2. Чтобы изменить место голосования, нужно предоставить в орган ведения Государственного реестра избирателей или по избирательному адресу заявление, подтверждающие документы, что человек в день выборов находиться по конкретному адресу. Это может быть право собственности, право аренды - копия договора, справка о командировке, справка с места учебы. Сделать это нужно лично, не позднее, чем за пять дней до дня голосования. При этом иметь при себе оригиналы и копии документов.

3. Свидетельство о временном изменении места голосования действует однократно.

Как голосовать внутренне перемещенным лицам

1. Согласно решению ЦИК, избиратели, избирательный адрес которых на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, границы и перечень которых определяются в порядке, предусмотренном Законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях ", могут не прилагать к заявлению об изменении места голосования документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.



Переселенцы из Донбасса и Крыма имеют такие же избирательные права, как другие граждане Украины

2. Если избиратели-переселенцы не зарегистрированы по месту жительства, не имеют избирательного адреса, они должні не позднее чем за пять дней до выборов обратиться в органы ведения Государственного реестра избирателей по месту, где они проживают.

Где можно узнать информацию о кандидатах в президенты?

1. Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​выборов. То есть до 8 февраля 2019 года избиратели будут знать всех кандидатов.

2. Предвыборная агитация может проводиться в следующих формах:

1) проведение собрания граждан, других встреч с избирателями;

2) проведение митингов, шествий, демонстраций, пикетов;

3) проведение публичных дебатов, дискуссий, "круглых столов", пресс-конференций относительно положений предвыборных программ и политической деятельности партий - субъектов избирательного процесса или политической деятельности кандидатов на пост Президента Украины;

4) обнародование в печатных и электронных СМИ политической рекламы, выступлений, интервью, очерков, видеофильмов, аудио- и видеоклипов, других публикаций и сообщений;



Законом предусмотрены различные формы агитации, поэтому лучше использовать различные источники

5) распространение избирательных открыток, плакатов и других печатных агитационных материалов или печатных изданий;

6) размещение печатных агитационных материалов или политической рекламы на носителях внешней рекламы;

7) проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач.

3. На сайте ЦИК будет размещена вся информация о каждом из кандидатов в Президенты Украины: биография и предвыборная программа.

4. Центральная избирательная комиссия обеспечивает изготовление информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины. Информационный плакат должен содержать предвыборную программу кандидата и его главные биографические данные: место работы и жительства, партийность, фотографию.

Эти плакаты передаются на избирательные участки не позднее чем за пятнадцать дней до дня выборов, где избиратель может с ними ознакомиться.

Главные даты избирательной кампании Президента Украины в инфографике