Еще один человек подала документы на пост Президента Украины

Правозащитных из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом сообщила журналистка 24 канала.

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В помещение Центральной избирательной комиссии он прибыл в 16:30.



Владимир Ратуш

На вопрос журналистки, откуда у него 2,5 миллиона гривен, он ответил, что не украл, а заработал их сам.

Я не ворую, заработал честным путем. До этого был в "Народно-трудовом союзе украинцев". Президентсво – это цель каждого здорового украинца, но жизненные обстоятельства не каждому позволяют,

– заявил Владимир Ратуш.

Напомним, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента. Следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать Президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранение прав граждан. Действующий Президент Петро Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.