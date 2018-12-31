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      Еще один человек подала документы на пост Президента Украины

      202 Читати новину українською

      Правозащитных из Броваров Владимир Ратуш может стать вторым кандидатом на пост Президента Украины.

      Об этом сообщила журналистка 24 канала.

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      В помещение Центральной избирательной комиссии он прибыл в 16:30.

      кандидати у президенти Володимир Ратуш
      Владимир Ратуш

      На вопрос журналистки, откуда у него 2,5 миллиона гривен, он ответил, что не украл, а заработал их сам.

      Я не ворую, заработал честным путем. До этого был в "Народно-трудовом союзе украинцев". Президентсво – это цель каждого здорового украинца, но жизненные обстоятельства не каждому позволяют,
      – заявил Владимир Ратуш.

      Напомним, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента. Следующие президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. На этот раз украинцы будут избирать Президента в седьмой раз. Согласно Конституции Украины, выборы Президента проходят каждые 5 лет. По Конституции Президент Украины является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности, выполнения закона, а также сохранение прав граждан. Действующий Президент Петро Порошенко был избран на внеочередных выборах в 2014 году.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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