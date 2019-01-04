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      ЦИК зарегистрировала первого кандидата в президенты Украины и выдала первый отказ

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      Игорь Шевченко стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины
      Игорь Шевченко стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты Украины / Фото из открытых источников

      Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на пост президента государства. Так, первым официально зарегистрированным кандидатом стал бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015 годы) Украины Игорь Шевченко.

      Соответствующее решение ЦИК приняла на своем заседании в пятницу, 4 января, сообщает "Интерфакс-Украина".

      24 канал сообщал, что Игорь Шевченко пришел в ЦИК 31 декабря и подал свои документы для регистрации кандидатом в президенты. Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. Во время регистрации он рассказал, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

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      В то же время ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из Броваров на Киевщине Владимиру Ратушу из-за несоответствия его заявления требованиям избирательного закона.

      Заявление Ратуша о самовыдвижении не было подтверждено в установленном законом порядке. Он не предоставил документ о внесение необходимого залога в размере 2,5 миллиона гривен. Кроме того, объем автобиографии Ратуша превысил 2 тысячи печатных знаков. Также Ратуш допустил ряд неточностей в поданных документах.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Шевченко Выборы Президента 2019 ЦИК
      Источник: 24 Канал
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