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      Социология: Второй тур – Тимошенко и Зеленский, президент – Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / Фото из открытых источников

      Действующий президент Петр Порошенко не попадает во второй тур президентских выборов. За главный пост страны в финале будут соревноваться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Победит – Юлия Тимошенко.

      "Если бы выборы состоялись в ближайшее время, к однозначному лидеру Юлии Тимошенко, которая превосходит всех кандидатов почти вдвое, мог бы присоединиться Владимир Зеленский. Второй тур был бы Тимошенко – Зеленский, где победила бы Тимошенко. Таковы цифры сегодня", – отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции в ИА "Интерфакс", комментируя беспрецедентный опрос, в котором приняли участие 40 тысяч украинцев.

      Согласно проведенному в конце ноября – начале декабря опросу, погрешность которого составляет лишь полпроцента, поддержка действующего главы государства не позволяет ему рассчитывать даже на прохождение во второй тур.

      Рейтинг Петра Порошенко сейчас только третий и составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью приняли участие 40 тысяч респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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