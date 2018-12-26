Социология: Второй тур – Тимошенко и Зеленский, президент – Тимошенко

Действующий президент Петр Порошенко не попадает во второй тур президентских выборов. За главный пост страны в финале будут соревноваться Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Победит – Юлия Тимошенко.

"Если бы выборы состоялись в ближайшее время, к однозначному лидеру Юлии Тимошенко, которая превосходит всех кандидатов почти вдвое, мог бы присоединиться Владимир Зеленский. Второй тур был бы Тимошенко – Зеленский, где победила бы Тимошенко. Таковы цифры сегодня", – отметил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович на пресс-конференции в ИА "Интерфакс", комментируя беспрецедентный опрос, в котором приняли участие 40 тысяч украинцев.

Согласно проведенному в конце ноября – начале декабря опросу, погрешность которого составляет лишь полпроцента, поддержка действующего главы государства не позволяет ему рассчитывать даже на прохождение во второй тур.

Рейтинг Петра Порошенко сейчас только третий и составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Опрос проводился с 16 ноября по 9 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном методом личного интервью приняли участие 40 тысяч респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность на уровне Украины составляет не более 0.5%.