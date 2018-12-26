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      Соціологія: Другий тур – Тимошенко та Зеленський, президент – Тимошенко

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      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / Фото з відкритих джерел

      Чинний президент Петро Порошенко не потрапляє до другого туру президентських виборів. За головну посаду країни у фіналі змагатимуться Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. Переможе – Юлія Тимошенко.

      "Якби вибори відбулися найближчим часом, до однозначного лідера Юлії Тимошенко, яка переважає всіх кандидатів майже вдвічі, міг би доєднатися Володимир Зеленський. Другий тур був би Тимошенко – Зеленський, де перемогла би Тимошенко. Такі є цифри сьогодні" – зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексiй Антипович на прес-конференції в ІА "Інтерфакс", коментуючи безпрецедентне опитування, у якому взяли участь 40 тисяч українців.

      Відповідно до проведеного наприкінці листопада – початку грудня опитування, похибка якого складає лише пів відсотка, підтримка чинного глави держави не дозволяє йому розраховувати навіть на проходження до другого туру.

      Рейтинг Петра Порошенка нині лише третій і складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь 40 000 респондентів, по 1600 у кожній області України (окрім окупованих територій Криму та Донбасу). Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури кожної області. Похибка на рівні України становить не більше 0.5%.

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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