Соціологія: Другий тур – Тимошенко та Зеленський, президент – Тимошенко

Чинний президент Петро Порошенко не потрапляє до другого туру президентських виборів. За головну посаду країни у фіналі змагатимуться Юлія Тимошенко та Володимир Зеленський. Переможе – Юлія Тимошенко.

"Якби вибори відбулися найближчим часом, до однозначного лідера Юлії Тимошенко, яка переважає всіх кандидатів майже вдвічі, міг би доєднатися Володимир Зеленський. Другий тур був би Тимошенко – Зеленський, де перемогла би Тимошенко. Такі є цифри сьогодні" – зазначив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексiй Антипович на прес-конференції в ІА "Інтерфакс", коментуючи безпрецедентне опитування, у якому взяли участь 40 тисяч українців.

Відповідно до проведеного наприкінці листопада – початку грудня опитування, похибка якого складає лише пів відсотка, підтримка чинного глави держави не дозволяє йому розраховувати навіть на проходження до другого туру.

Рейтинг Петра Порошенка нині лише третій і складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

Опитування проводилось з 16 листопада по 9 грудня 2018 року. У дослідженні, здійсненого за методом особистого інтерв’ю, взяли участь 40 000 респондентів, по 1600 у кожній області України (окрім окупованих територій Криму та Донбасу). Вибірка сформована з урахуванням вікової й гендерної структури кожної області. Похибка на рівні України становить не більше 0.5%.