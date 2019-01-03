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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Заборонена Комуністична партія висунула Симоненка на пост президента

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      Петро Симоненко
      Петро Симоненко / Фото з відкритих джерел

      3 січня на своєму позачерговому з’їзді Комуністична партія України висунула свого кандидата на пост президента – Петра Симоненка.

      Про це повідомляє прес-служба КПУ.

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      Петро Симоненко подякував партійцям за довіру і заявив, що виборча кампанія буде "драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу".

      Також повідомляється, що з’їзд зобов’язав партійні комітети і партійні організації завершити до 20 січня 2019 року збір добровільних внесків для грошової застави кандидата на пост Президента України — члена Компартії України.

      До слова, з 24 липня 2015 року всі компартії в Україні не можуть бути суб'єктами виборчого процесу та брати участь у виборах. Тобто такі партії є забороненими.

      Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Симоненко
      Джерело: 24 канал
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